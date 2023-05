«Aspiro a que el domingo los ferrolanos superemos los enfrentamientos entre partidos y trabajemos en equipo»(Rey Varela)

El candidato del PP a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se ha comprometido a eliminar los «radares recaudatorios» de la ciudad y a modificar las normas para que las licencias administrativas se concedan en un plazo de tres meses.

Los primeros cien días

Se trata de dos de las medidas que el exregidor y aspirante popular ha prometido llevar a cabo en sus primeros 100 días de gobierno si llega al gobierno de la ciudad naval tras las elecciones del domingo, que se producirán el día después del decisivo partido en el que el Rácing de Ferrol puede lograr el ascenso a Segunda División, medidas a las que se suman entre otras el abrir el concello a los vecinos, presupuestos, recuperar el plan de barrios, atender el plan de contingencia del servicios de ayuda al hogar para acabar con la lista de espera de más de 600 mayores, y reabrir los comedores seniors,

«Estamos ilusionados y preparados, serán los ferrolanos después del ascenso del Racing de Ferrol el sábado los que decidan el domingo ascender también a la ciudad», ha sentenciado Rey Varela durante su intervención este martes en el ciclo ‘Conversas no Parador’, organizado por el Club de Prensa de Ferrol, en donde estuvo acompañado por la presidenta del Club, Xulia Díaz; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; el director del Parador, José Antonio Cedena y un buen número de los miembros de la candidatura popular.

Durante más de una hora el candidato popular mantuvo el encuentro con los representantes de los medios de comunicación iniciando sus palabras con el recuerdo de dos frases, “Ferrol es una ciudad lógica enclavada en una tierra mágica”, de Torrente Ballester, y “Ferrol es un ciudad irrepetible” del también escritor Juan Gelpi. “Explican lo que somos, fuimos y lo que queremos seguir siendo”

Superar enfrentamientos

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha apelado a «superar los enfrentamientos entre partidos» para demostrar «que se puede trabajar en equipo para los vecinos de la ciudad para lograr una recuperación económica y social”.”Me entristece mucho que se siga buscando el enfrentamiento. Los ataques vienen de otro candidato que aspira a gobernar la ciudad, repito que hay que evitar los enfrentamientos”.

«Estamos en un momento crucial, en cinco días los ferrolanos estamos convocados para que decidamos cuál creemos que es la mejor opción de futuro, estamos en un momento clave ante el que se abren muchísimas oportunidades», ha aseverado Rey Varela, que cree que «la gente está cansada de los enfrentamientos permanentes entre partidos». «Lo que los ferrolanos esperan es que nos centremos en la recuperación», ha apostillado.

Descensos

Rey Varela ha apuntado que en el caso de la ciudad de Ferrol «se ha incrementado dos puntos más la tasa de paro que hace cuatro años y la tasa de actividad ha bajado más de cinco puntos»-

«Tenemos menos afiliados a la Seguridad Social, a pesar de que estamos en un momento de recuperación«, ha indicado el popular, que ha puesto el foco en que «en los últimos ocho años la ciudad ha perdido 5.000 vecinos»

En cuanto a las viviendas vacías, ha trasladado que «hay más de 9.000 en Ferrol» y que se han suprimido «más de 400 aparcamientos en los últimos cuatro años y los bajos cerrados en el centro de la ciudad hace cuatro años eran 313 y ahora superan los 500″.

Recordó que en los últimos ocho años solamente se han aprobado dos presupuestos, tema clave para la buena marcha del concello. En cuanto a licencias reiteró que en el periodo del 2011 al 2015 se habían dado 607 y sin embargo desde el 2019 al 2023 solamente 334, y que para conceder una licencia el término medio es de 19 meses.

Equipo

Se refirió a su equipo “los gobiernos en minoría están superados, no se puede gestionar como hasta ahora. Mi equipo está formado por personas con experiencia profesional, con capacidad de gestión y yo invito a repasar otras candidaturas. Un gobierno no es un apaño de partidos para disfrutar cargos, eso no puede ser”.

En cuanto a otras administraciones indicó que “ya les dije a Rueda y Feijóo, yo me presento si voy a obtener vuestro respaldo, no para mi sino para Ferrol”. “Y así he conseguido el respaldo de Feijóo si llega a la presidencia del gobierno de España. Tenemos que ir hacia la estación intermodal, necesaria contando con el puerto exterior, la playa de vías es imprescindible para la salida de mercancías.No puede ser que Ferrol, igual que Lugo, se quede descolgada de la Alta Velocidad, es necesaria una inversión para el tren Ferrol-A Coruña. Feijóo ha reafirmado su apoyo auna zona franca, sería la segunda de Galicia y al apoyo a la transformación del astillero de Navantia”.

Y sobre Navantia….“El plan estratégico del 2018 incluía una inversión 400M€ para el astillero 4.0, que significaba adaptarnos para pasar del sistema de

producción de construir en grada a construir en dique, lo que permitirá una rebaja en costes 30% y también del tiempo y que cuando acaben las fragatas F110 el astillero esté preparado para captar pedidos en el mercado internacional”. “No se ha puesto ni una piedra para el dique ni para el taller del

subbloques”.

No faltaron temas sobre aparcamientos, cultura, paradas de taxis, y otros muchos que fueron expuestos por Rey Varela, finalizando sus palabras con una petición del voto, no para el PP, no para él, sino para la ciudad, para lograr un gobierno fuerte que pueda , eso si, contar con el resto de los partidos para llevar adelante temas importantes en beneficio de Ferrol.

“Sé muy bien lo difícil que es conseguir la confianza mayoritaria de los ferrolanos, y también lo que es no poder gobernar por unos pocos votos, por eso pido la confianza a todos y también aquellos que tienen más perjuicios partidistas”.

“Pido que los ferrolanos nos acompañen en este movimiento ciudadano con esperanza y libertad y que nadie se quede en casa porque Ferrol nos necesita a todos”.

