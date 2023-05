Editorial-Una perla en medio de la campaña electoral. “Navantia busca sitio…fuera”

Aunque ya estamos acostumbrados, en los últimos tiempos, con esto de la campaña electoral surgen algunas noticias que demuestran que “no es oro todo lo que reluce”, y en esto están “más metidos” unos partidos que otros, aunque nadie duda que en unos o en otros siempre hay temas para escarbar.

Lo más preocupante para un partido, sobre todo si está en el gobierno, es el que le echen en cara su poco ferrolanismo, el olvido de los servicios esenciales, el no de antes es si de ahora o viceversa,o incluso que alguno de los componentes de sus candidaturas “meta la pata”.

Hablando de ferrolanismo, ¿se acuerdan de aquella frase del entonces alcalde socialista Quitanilla (qepd) cuando decía “entre mi partido y mi ciudad, primero Ferrol”?, claro que la reconversión llegó, la fábrica de vidrio nunca existió y él siguió gobernando.

Esto viene a cuento con el anunció de Navantia, publicado en el BOE en el que se informa de una petición de espacio en el puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira, en el concello de Arteixo, que se destinaría pensando en las oportunidades que traerá la eólica marina, como disculpa… » ya que los componentes de eólica flotante ocupan mucho más espacio que los jacket que ya producen en el astillero de Fene».

¿Respuestas?. Mato realizó un llamamiento al tejido empresarial y social de la comarca, ayuntamientos y Mancomunidad para que se unan en la defensa de la industria de Ferrolterra y del mantenimiento de las instalaciones en este ámbito geográfico, y ha señalado a la Xunta, al Puerto y Navantia como actores clave a la hora de conseguir que los proyectos dispongan de los emplazamientos idóneos para su desarrollo y evitar su traslado a otros lugares.

Rueda dice..”Vamos a ser serios”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda fue tajante. “Escuchábamos al candidato socialista a la alcaldía de Ferrol insinuar, porque no se atrevía a decirlo directamente, que el gobierno socialista de España puede trasladar parte de la actividad de Navantia a un sitio diferente a la ría de Ferrol. A lo mejor sabe algo que los demás no sabemos, a lo mejor es así,

¡Vamos a ser serios!. El lugar donde se hacían los barcos mas grandes de Europa, y en algunos casos más grandes del mundo, ¿no tiene sitio ahora mismo para esa nueva industria?. Pues yo digo una cosa, en lo que depende de la Xunta de Galicia, la potencia industrial de Ferrol se queda en Ferrol porque es perfectamente posible.

Y está bien aclararlo frente al nerviosismo de alguno, que son capaces de insinuar cualquier cosa”.

Rey Varela “hay sitio en Navantia Ferrol-Fene”

Y ya por su parte José Manuel Rey Varela, ante Feijóo y Rueda manifestó “Y encima, por si había también algunas dudas, nos enteramos por el BOE de que la presidencia de Navantia busca suelo fuera de Ferrol. Fíjate que salen noticias y de esto no se había hablado nunca hasta ayer. Pues bien, como diría Pedro Sánchez ¿y Navantia de quién depende?. Pues ya está, que espabilen un poco en la presidencia de Navantia, que espabilen en el gobierno de España que sostiene la presidencia de Navantia porque lleva cuatro presidentes en cuatro años y ninguno es ingeniero naval, y de eso en Ferrol presidentes también sabemos un poco. Que planifiquen el millón de metros cuadrados de Astano. Los que somos de Ferrol, que no es el caso del presidente de Navantia, sabemos que en Astano trabajaron 10.000 personas, que tiene, como indico, un millón de metros cuadrados , como para que ahora no haya sitio para ensamblar eólica marina, y si no le llegan ese millón de metros cuadrados de Astano que quiten del cajón el proyecto de transformación del astillero 4.0 de Navantia-Ferrol porque entre otras cosas construyendo el dique y el taller de subbloques, también mucha páginas pero ni una sola piedra en cinco años pero mucha propaganda, liberaría miles de metros cuadrados para la ciudad y para actividades industriales como las que se están haciendo. Por lo tanto lo que dice Rey Varela sobre esto y delante de los presidentes Rueda y Feijóo es que no consentiremos en Ferrol que Navantia desvíe carga de trabajo de los astilleros de nuestra ría” .

¿Y mientras?

El tema es una auténtica bomba, aunque se trate de tapar. Cierto que alguna edil socialista intentó salir al paso, al igual que desde FeC. Pero la pregunta es ¿Quién tiene que solucionar los temas de Navantia?. ¿De quién depende Navantia? ¿Quién elige a sus presidentes?. ¿Cuándo nos enteramos que el alcalde fue a Madrid a tratar temas de Ferrol no le comentaron nada sobre el tema y realmente se enteró por el BOE?… desde luego no le hemos oído dar un golpe en la mesa y decir aquello de entre “entre mi partido y mi ciudad, primero Ferrol” como decía Quintanilla y esa frase no estaría mal oirla en estos momentos.

Ya está bien con ferrolanismos de pacotilla. El lema de Pedro Sánchez en su campaña del 19 fue “Ahora si”…y ¿qué les voy a decir?. El lema de Mato en ésta del 23 es “Que gane Ferrol”, ¿Ferrol, Ferrolterra gana con anuncios como los recientes en el BOE?.

Sin olvidar la frase de “ni quito ni pongo rey”..aquí el rey debe ser Ferrol, el Ferrol que va a mas, el Ferrol que debe resurgir como el Ave Fénix, …además de aquello de “playas, marisco y sol”.

Desde Ultramar

Pedro Sanz