El PP de Narón acusa a TEGA de «despilfarrar» un millón de euros en al barrio de A Solaina

En un comunicado de prensa remitido a los medios, el Partido Popular de Narón acusa a TEGA de despilfarrar más de un millón de euros en el proyecto de humanización del barrio de A Solaina. Un proyecto que tendrá que sufrir una nueva reforma, la tercera ya desde el año pasado, debido a que las líneas de alta tensión que están soterradas en la parte central de la avenida no se encuentran a la profundidad adecuada. Esto ocasiona que el Concello de Narón no cuente con licencia para la instalación de un aparcamiento en dicho lugar, perdiéndose unas 150 plazas.

“Estamos ante la mayor chapuza urbanística de la legislatura”, afirma el líder de los populares de Narón, Germán Castrillón. “Desde julio del 2022 este proyecto ha ido de mal en peor y no solo por todo el gasto que conllevan las malas planificaciones por parte del gobierno local, sino porque desde un principio las obras estaban avocadas al fracaso y TEGA lo sabía y no hizo nada”, subraya Castrillón.

Un proyecto que los vecinos y vecinas del barrio de A Solaina no consideraban imprescindible y del que no fueron comunicados. “El anuncio de esta humanización se realizó en el Centro Cívico de A Solaina de espaldas a los vecinos”, afirman los populares. “A la presentación acudieron la actual alcaldesa, varios concejales de TEGA, técnicos responsables del proyecto, prensa y dos o tres vecinos. Se dijo que la actuación tendría un presupuesto de 717.000 euros y ya supera el millón”, afirma Castrillón.

El 14 de octubre de 2022 los vecinos lograron paralizar las obras asegurando que las aceras que se estaban construyendo en la primera fase de la actuación, situada entre las calles Martín Códax y Alexandre Bóveda, no estaban bien diseñadas. Concretamente estaban mal tomados los niveles de las aceras, originando que en temporadas de lluvia el agua se colara hacia los portales y garajes de las viviendas. En una reunión posterior celebrada en la conocida como pista verde de Santa Cecilia, y a la que asistieron miembros del gobierno y del PP de Narón, se les comunicó a los residentes de la avenida de A Solaina que se iban a hacer reformas para solucionar el problema de las aceras. “El costo de solucionar un problema que desde TEGA conocían de antemano, y que además reconocieron ante los vecinos al afirmar que se habían hormigonado las aceras sabiendo que los niveles estaban mal, aumentó hasta en 325.000 euros”, subraya Germán Castrillón.

Días más tarde, se empezó a quebrar el hormigón que se había echado apenas una semana antes. “Este proyecto ha sido la crónica de una muerte anunciada”, señala el líder del PP de Narón, quien lamenta que “los vecinos tuvieran conocimiento de las intervenciones a través de los medios de comunicación y no por la Administración local, la más cercana a los ciudadanos”.

“Desde el PP de Narón no entendemos como un proyecto de esta envergadura no contempla las distintas canalizaciones de servicios en el lugar de la actuación y que no cuente con los permisos sectoriales necesarios antes de comenzar la obra”, afirma Germán Castrillón. “Desafortunadamente esta es una chapuza más a la que nos tiene acostumbrados Marián Ferreiro y su equipo. Recordemos que hace pocas semanas la obra de demolición del antiguo cuartel de la Guardia Civil también se paralizó por no tener la autorización de ADIF para la realización de dicho derribo”, apunta Castrillón.

Declara además el PP en su comunicado que, Actualmente en el Concello de Narón hay varias obras inacabadas como el camino de la Torre hasta el cruce con la calle Garda hasta la estación de FEVE; el aparcamiento disuasorio de A Gándara o el de Piñeiros (campo de fútbol del Cadaval); el parque de Piñeiros (junto al camino peregrino); la travesía San Carlos o la calle Vidadoniga. La calle Ortega y Gasset no está parada, pero se está convirtiendo en otra gran chapuza como la avenida de A Solaina. Se plantea aglomerar la calle haciendo que la zona de circulación de vehículo quede más elevada que las propias aceras. Esto facilitará la entrada de agua en los portales de las viviendas y garajes.