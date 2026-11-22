CAMPAÑA

— 10.30 horas: En Vigo, el vicesecretario de Educación e Igualdade do PP nacional, Jaime de los Santos, participa en un desayuno con jóvenes y militantes. Café Vitruvia (rúa da Reconquista, 7) // — 12.00 horas: En Mos, participa en el acto ‘Queremos Vivir Seguras’, con motivo del Día Internacional da Eliminación da Violencia de Xénero, que se conmemora el 25 de noviembre. Auditorio Multiusos das Pozas.

— 12.00 horas: En A Pobra do Caramiñal, mitin de Frente Amplio, con la presencia de Verónica Barbero, Xosé Lois Piñeiro, Rocío Núñez e Paulo Carlos López. Auditorio da Biblioteca Victoriano García Martí.

— 12.00 horas: En Ferrol, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, interviene en el mitin de campaña del 29N en Ferrol. Centro Cívico de Caranza. // — 19.00 horas: En Ribeira, interviene en un mitin en la localidad. Casa do Mar. Praza Mariñeiros, 8.

— 12.00 horas: En Padrón, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participa en un reparto de información electoral junto a cargos y candidatos socialistas. Declaraciones a medios. Monumento a Rosalía. Paseo do Espolón. // — 17.00 horas: En A Guarda, participa en un magosto popular. Alameda. // — 18.00 horas: En Ponteareas, interviene en un mitin. Auditorio Reveriano Soutullo.

— 14.00 horas: En Porriño, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participa en una comida. Restaurante Manolo. https://maps.app.goo.gl/tDGAaN5QRKyeMVnk6// — 19.30 horas: En Ribeira, interviene en un mitin. https://maps.app.goo.gl/fNhVWYxNmcmTea8A6

SOCIEDAD

— 11.30 horas: En Dodro, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visita la autovía de O Barbanza (AG-11), a su paso por el municipio. https://maps.app.goo.gl/YrMBcXNPe6C3Z49FA.

— 12.30 horas: En A Coruña, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asiste al partido de la Liga Endesa entre el Leyma Coruña y el iLerna Lleida. Coliseum.

— 13.00 horas: En Ourense, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, asiste a la clausura oficial de Xantar, 27º Salón Internacional de Turismo Gastronómico. En Expourense.

SALUD

— 10.20 horas: En Santiago, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asiste a la lectura del manifiesto, andaina y entrega de premios con motivo de la XII Carreira e Andaina das Cidades contra o Cancro de Páncreas. Estadio de Atletismo da USC.

LOCAL

— 9.30 horas: En Pontevedra, el presidente provincial, Luis López, participa en la jornada Entre Pontes Trail & Running. Ante el Pazo Provincial.

— 11.30 horas: En Lugo, la alcaldesa, Elena Candia, participa en el día da bicicleta. Salida a las 12.00 horas. // — 20.00 horas, asiste a la gala del 45º aniversario de Alcer Lugo. Auditorio Fuxan os ventos.

— 11.30 horas: En Ourense, el Liceo acoge la presentación del número 23 de la Revista Nós. Liceo.