Los Fonseca, en el «Camino de Santiago de Madrid»-(Mariano de Souza y Sáez)

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Mariano de Souza y Sáez*

Los Fonseca, en el «Camino de Santiago de Madrid».

Hace unos años visité la Villa segoviana de Coca, y me sorprendió el hecho de conocer allí el panteón de los Fonseca. Siempre creí que esta dinastía procedía de Galicia, pero los Fonseca tienen también una tradición castellana muy profunda.

A la entrada de Coca y el camino que conduce a la iglesia, se encuentra un busto del emperador Teodosio, si bien hay historiadores que ponen en duda su nacimiento aquí.

Si continuamos subiendo camino de la iglesia y observamos con atención, a la izquierda de la calle se encuentra un antiguo hospital de peregrinos, que suele estar cerrado, pero el viejo hospital resiste al paso del tiempo.

Cuando al fin llegamos a la iglesia y conseguimos entrar, mi esposa y uno mismo, nos sorprendimos de ver en el altar mayor, los hermosos catafalcos de los Fonseca…que considero espectaculares.

Sobre esta Iglesia y los Fonseca, hay un trabajo erudito que publicó María Moreno Alcalde, en «Anales de Historia del arte» revista de la UCM (Universidad Complutense de Madrid). Sin duda, un trabajo excepcional, digno de su lectura, especialmente para los que amamos la Universidad de Santiago.

Pero el motivo de este escrito es el dar a conocer que los Fonseca querían el Camino de Santiago, ya que nadie hace referencia a que este templo de Santa María la Mayor de Coca, tiene una enorme Cruz de Santiago en el suelo de su nave central.

Así pues, queda acreditado el hecho de que Coca, Santamaria la Real de Nieva, etc. son parte de lo que certifica una guía cartográfica titulada «Camino de Madrid a Santiago de Compostela, cartografía e itinerario».

Dicha guía explica exhaustivamente todos los detalles de ermitas, castillos, etc. Este trabajo fue editado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid.

La citada guía tiene un tríptico desplegable, y en sus páginas, dos y tres, figura una gran acuarela realizada por mi autoría, con la Iglesia de Santiago de Madrid y el Apóstol saliendo del templo. Por otro lado, y en las páginas 74 y 75, está la Virgen peregrina de Sahagún.

Por todo lo dicho, está claro que los Fonseca segovianos amaban al Apóstol Santiago y este Santo a ellos.

*Mariano de Souza y Sáez (De la Academia Inter. de Arte Moderno de Roma). Pintor, ilustrador e investigador de petroglifos. Experto en arte románico en Aquila. Alumno y profesor de la Escuela Popular de Artesanía de Madrid y EE Urbanas de la Comunidad de Madrid.