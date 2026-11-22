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Con el proyecto “Luces de colores” aspira a llevar un poco de ánimo a las personas que pasarán las fiestas ingresadas.

Como cada año por estas fechas, Asotrame activa “Luces de colores” para acercar un poco del espíritu navideño a los hospitales gallegos. El proyecto artístico y solidario busca llevar un poco de alegría y de ánimo a los pacientes de cáncer hematológico que estén ingresados durante esas fechas señaladas. Y con este objetivo se propone entregarles postales navideñas diseñadas por la ciudadanía. La asociación hace un llamamiento a centros educativos, asociaciones, y particulares de toda Galicia para que colaboren.

Así, la iniciativa, concebida en su día por la ilustradora Laura Molero, cofundadora y voluntaria de la asociación, aspira a reunir postales suficientes para entregar a los enfermos de leucemia, linfomas, mieloma múltiple… ingresados en la comunidad. Este año se necesitarán más postales que nunca, pues en los últimos doce meses la Asociación gallega de pacientes con enfermedades oncohematológicas (Asotrame) completaba su expansión por todas las áreas sanitarias gallegas.

Propuesta participativa

Por ello, la entidad invita desde ya al conjunto de la población a colaborar, diseñando una o varias postales. La temática de las tarjetas, que pueden ser dibujadas, pintadas, troqueladas, será libre y tendrán que incorporar un mensaje de cariño o buenos deseos de cara al 2027, destinado a las personas receptoras.

Buzones en centros comerciales

Para facilitar la recogida, Asotrame cuenta, una vez más, con la colaboración de centros comerciales de distintas ciudades gallegas. Por el momento, disponen de buzones solidarios donde se podrán depositar los diseños tanto As Cancelas, en Santiago; como Odeón, en Narón. En cuestión de días, lo tendrá también El Corte Inglés de Vigo.

En paralelo, las tarjetas elaboradas podrán enviarse por correo ordinario a la sede central de la asociación, en la calle Chile, número 2-4, entresuelo derecho (código postal 15404, Ferrol) siempre antes del 4 de diciembre.

En la actualidad, Asotrame tiene presencia regular en los tres de referencia para trasplantes de médula ósea y terapias car-t (Hospital clínico de Santiago, Hospital universitario de A Coruña y Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo). A ellos se suman el Hospital Lucus Augusti; el Hospital naval de Ferrol; el Hospital universitario Montecelo, en Pontevedra; y desde el pasado verano también el Hospital Universitario de Ourense.