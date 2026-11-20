La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha hecho un nuevo llamamiento a donar sangre en sus unidades móviles distribuidas por las cuatro provincias gallegas del 23 al 29 de noviembre.

En un comunicado, recuerda la importancia de donar sangre y, en concreto, incide en que son necesarias más de 400 donaciones cada día. Para eso, apela a hacerlo en alguna de las diez unidades móviles que recorren diariamente los ayuntamientos gallegos.

Así, en lo que es la provincia de A Coruña estarán el día 23 en Fene; en la ciudad herculina, en Ames y en Carnota mientras que el día 24 estarán de nuevo en la urbe coruñesa, en Coristanco o en Santiago con desplazamiento en días posteriores a otras localidades como O Pino, Ortigueira o As Pontes.

Lo mismo se repetirá en las otras provincias gallegas, con presencia en Lugo ciudad, en Barreiros, en Rábade o en Palas de Rei, entre otros. En Ourense, habrá unidades móviles en localidades como la propia ciudad, pero también en O Barco de Valdeorras y O Carballiño. En Pontevedra, estarán, entre otros lugares, en Vilanova de Arousa, en Portonovo, en A Estrada o en Salvaterra do Miño.