A concelleira de Patrimonio de Ferrol, Maica García, será a encargada de inaugurar as xornadas, que reunirán investigadores e especialistas no local social de Esmelle.
A Asociación de Veciños Val de Esmelle celebrará este sábado, 21 de novembro, as XX Xornadas do Proxecto Esmelle, unha cita que conmemora dúas décadas de traballo colectivo arredor da recuperación, conservación e posta en valor do patrimonio natural, histórico, etnográfico e cultural da parroquia.
As xornadas desenvolveranse no local social de Esmelle e contarán coa participación de investigadores, especialistas e persoas vinculadas á defensa e divulgación do patrimonio. A inauguración institucional correrá a cargo da concelleira de Patrimonio do Concello de Ferrol, Maica García.
O encontro pretende ser tamén un espazo de reflexión sobre a importancia da participación veciñal na conservación do territorio e na recuperación da memoria colectiva, dous dos principios que acompañaron o Proxecto Esmelle ao longo dos seus vinte anos de traxectoria.
Un programa que combina investigación, patrimonio e memoria
A primeira intervención terá lugar ás 10:15 horas, coa conferencia «O Centro de Investigación e Ecomuseo La Ponte: memoria, territorio e comunidade», a cargo de Carmen Pérez Maestro, investigadora e coordinadora de proxectos, que participará por videoconferencia. A súa exposición permitirá coñecer unha experiencia de investigación e divulgación patrimonial vinculada ao territorio e á comunidade.
Ás 11:00 horas será a quenda da arqueoloxía, coa presentación da «Cuarta campaña arqueolóxica en Tralocastro: escavación, conservación e difusión». Intervirán Samuel Nión, director da escavación, e Lucía Brage, doutora en Protección do Patrimonio Cultural. Ambos abordarán os traballos desenvolvidos neste enclave e a importancia da investigación arqueolóxica para ampliar o coñecemento sobre o pasado do territorio.
Tras unha pausa para o café, ás 12:00 horas, Manuel Lara Coira, da asociación Buxa – Asociación Galega do Patrimonio Industrial, ofrecerá a conferencia «Da agricultura á industria», centrada nas transformacións históricas e na relevancia da conservación do patrimonio industrial.
Ás 12:45 horas, o xornalista Germán Castro Tomé protagonizará unha intervención dedicada a «Don Tomás Serantes. Mestre, activista cultural e social, altruísta e benefactor da parroquia de Covas». A conferencia permitirá recuperar e divulgar a memoria dunha figura destacada polo seu compromiso coa educación, coa cultura e coa sociedade.
As xornadas concluirán ás 13:30 horas, coa clausura institucional a cargo de Ana Ares, vicerreitora do Campus da Universidade da Coruña en Ferrol.
Vinte anos dun proxecto nacido da implicación veciñal
As XX Xornadas representan unha ocasión especial para lembrar a traxectoria do Proxecto Esmelle, unha iniciativa impulsada desde o movemento veciñal que, ao longo de dúas décadas, promoveu a recuperación de muíños, fontes, lavadoiros, camiños tradicionais e outros elementos do patrimonio da parroquia.
Este traballo permitiu recuperar espazos que forman parte da historia e da identidade de Esmelle, ao tempo que favoreceu a creación de rutas e recursos para achegar ese patrimonio tanto á veciñanza como ás persoas visitantes.
O presidente da Asociación de Veciños Val de Esmelle, Miguel Parra Gómez, destaca que estas xornadas constitúen unha oportunidade para poñer en valor o esforzo realizado durante todos estes anos por numerosas persoas que colaboraron desinteresadamente no proxecto.
Desde a asociación sublíñase que a recuperación do patrimonio non consiste unicamente en conservar construcións ou espazos naturais, senón tamén en manter viva a memoria das persoas, os oficios, as tradicións e as formas de vida que contribuíron a configurar a identidade da parroquia.
Un encontro aberto á participación
A Asociación de Veciños Val de Esmelle convida á veciñanza de Ferrol e da comarca, así como ás persoas interesadas na historia, na arqueoloxía, no patrimonio e na cultura, a participar nesta nova edición das xornadas.