«Ainda que non somos o mesmo, defendemos o mesmo» defende o candidato socialista.
Julián Reina candidato numero 2 ao Senado polo PSOE visitou a Fundación do Secretariado Xitano para coñecer de primeira man as actividades que están a realizar de inclusión social e formación.
Reina destacou que estas actividades van encamiñadas a garantir a igualdade de oportunidades para todos deixando atrás a discriminación, avances en igualdade de oportunidades que se ven reflexadas no incremento ao FP, incremento das becas e en avances sociales e pola igualdade.
Audio de Reina | Fuente PSOE