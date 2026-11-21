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La presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, mantuvo esta una reunión con la alcaldesa de Cariño, Ana María López, para avanzar en la tramitación de la propuesta consensuada previamente para habilitar un museo de la conserva en una de las naves de las antiguas conserveras que se encuentran en desuso en el puerto.

En el encuentro, celebrado este pasado viernes en la sede de Portos de Galicia en Santiago, la presidenta y la regidora acordaron la firma de un convenio de colaboración como fórmula jurídica para articular la cesión de la nave, situada en dominio público portuario, para esta finalidad museística. Asimismo, Botana informó a López de la documentación sectorial necesaria para recuperar la edificación para la actividad cultural.

En este sentido, ambos administraciones coincidieron en la importancia de iniciar el antes posible la tramitación de la rehabilitación y mejora del edificio, que actualmente se encuentra en situación de abandono y presenta daños en la cubierta, para evitar su colapso. Además subrayaron el valor tradicional de la actividad conservera como patrimonio marítimo inmaterial en la villa de Cariño y en la historia portuaria de Galicia.