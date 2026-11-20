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El Ayuntamiento de Neda prevé poner en marcha a lo largo del mes de noviembre, junto con el vecino municipio de Fene, el programa socioeducativo y preventivo Refórzate.

La cuarta edición de la iniciativa, que se ofertó días atrás a los tres centros educativos públicos locales, ve dirigida a alumnado con dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, gestión emocional, o con carencia de habilidades sociales.

El programa contará, en principio, con grupos reducidos de primaria y de secundaria, integrados por chicos que deben derivar los colegios San Isidro y Maciñeira y el IES Fernando Esquío. La finalidad no es otra que dotar a los participantes de “herramientas para crecer con autonomía”, trabajando la organización, autorregulación, convivencia con otros, y el bienestar digital, mediante dinámicas activas (retos, juegos cooperativos, role-play…)

Así, en sesiones semanales, que se desarrollarán hasta final de curso, los estudiantes que se sumen- las familias serán claves- aprenderán a organizarse mejor, planificando y adoptando hábitos para su día a día. Además, trabajará el autoconocimiento y la regulación de emociones, de impulsos y del estrés.

En los encuentros, que se desarrollarán en las instalaciones del CEIP San Isidro, también se abordará el tema de la asertividad y la resolución de conflictos entre iguales y, finalmente, los problemas de adicción a las pantallas, videojuegos y redes sociales.

Refórzate, subvencionado por la Consellería de Sanidad, tendrá un objetivo específico, según el trabajo personalizado desarrollado en cada caso, que irá desde la mejora en las competencias educativas y sociales, hasta apoyar la socialización de los menores, pasando por fomentar la autoestima y la responsabilidad o la promoción de hábitos de vida saludables.