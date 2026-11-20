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El presidente de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la UDC Sénior en Ferrol, Antonio Polo, y la alumna de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Elena Mosquera, entrevistarán al responsable policial sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía en materia de seguridad.

El aula Magna de la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus Industrial de Ferrol acogerá, el próximo jueves 26 de noviembre, a las 11:30 horas, la charla “Ciudadanía Segura”, que tendrá como protagonista al jefe de la Policía Local de Ferrol, José Antonio Chao. La actividad está organizada por la Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias, impulsada conjuntamente por la Universidade da Coruña (UDC) y por la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol.

Durante la sesión se abordarán cuestiones de especial interés social como la policía de proximidad y la atención a las personas mayores, la efectividad de las denuncias y la respuesta a las demandas ciudadanas o la seguridad en los espacios públicos y en las zonas de ocio, entre otras. La actividad busca fomentar una reflexión compartida sobre la importancia de contar con una policía próxima, accesible y preventiva, que sea quien de responder a las necesidades de la ciudadanía y de contribuir a una convivencia más segura.

La charla se desarrollará en formato de entrevista y contará con la participación del presidente de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la UDC Sénior en Ferrol, Antonio Polo, y de la alumna del máster en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Comunes de la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus Industrial de Ferrol, Elena Mosquera. Ambos le trasladarán al jefe policial las preocupaciones, experiencias y demandas de seguridad de diferentes generaciones.

Esta propuesta divulgativa está dirigida a toda la comunidad universitaria y abierta al público general interesado. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo del aula Magna. Las personas interesadas en asistir a la charla pueden obtener más información enviando un correo electrónico a sonia.zaragoza1@udc.es.