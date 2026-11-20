O Concello renderalle unha homenaxe pública e concederalle a máxima distinción municipal pola súa dedicación profesional, proximidade e calidade humana, que deixaron unha fonda pegada en varias xeracións de eumeses e eumesas. O acto será o próximo venres 4 de decembro ás 19:30 horas na Casa da Cultura de Pontedeume.
O Concello de Pontedeume concederá o título de Fillo Adoptivo a Manuel Pereira Abuín, en recoñecemento á súa destacada traxectoria profesional como médico e, especialmente, á súa dedicación, proximidade e compromiso coa veciñanza ao longo de toda unha vida de servizo á comunidade. A distinción, a máxima que pode outorgar a Administración municipal, seralle entregada nun acto público de homenaxe que terá lugar o próximo venres 4 de decembro ás 19:30 horas na Casa da Cultura.
Con este nomeamento, o Concello quere poñer en valor non só a súa contribución ao ámbito sanitario, senón tamén a calidade humana e a profunda pegada que deixou na vida de numerosas familias eumesas, converténdose nunha figura de referencia e confianza para varias xeracións de veciños e veciñas.
Durante a súa traxectoria profesional en Pontedeume, o doutor Pereira destacou por unha maneira de exercer a medicina marcada pola atención personalizada, a empatía e a proximidade cos seus pacientes. A súa disposición para atender as necesidades da veciñanza e a súa vocación de servizo fixeron del unha figura especialmente querida e respectada na vila.
O expediente para a concesión desta distinción iniciouse por acordo plenario o pasado 28 de maio e continuou a súa tramitación conforme ao establecido no Regulamento municipal de Honras e Distincións.
O alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, sinala que «con este nomeamento queremos devolverlle, en forma de recoñecemento público, unha pequena parte de todo o que Manuel Pereira Abuín lle deu a Pontedeume. A súa traxectoria profesional e, sobre todo, a súa maneira de entender a medicina, desde a proximidade, a dedicación e a humanidade, fan del unha persoa merecedora desta distinción».
O rexedor destaca tamén que este recoñecemento «representa o agradecemento de toda unha vila a unha persoa que estivo ao lado de moitas familias eumesas en momentos importantes das súas vidas, demostrando que a medicina é tamén unha forma de acompañar, escoitar e coidar das persoas».
A concesión do título de Fillo Adoptivo busca así dar expresión institucional ao afecto e agradecemento que Manuel Pereira Abuín espertou entre a veciñanza, recoñecendo unha vida dedicada ao coidado dos demais e contribuíndo a preservar a súa pegada na memoria colectiva de Pontedeume.