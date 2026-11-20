O Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Ferrolterra mobilizouse este xoves nunha acción reivindicativa baixo o lema “AP-9 galega e libre de peaxes” para reclamar a supresión total do pagamento na autoestrada. No acto participaron o candidato ao Congreso, Manuel Polo, e a candidata ao Senado, Pilar Lozano, xunto a outros membros da formación nacionalista.
Durante a súa intervención, Manuel Polo puxo en valor as bonificacións negociadas polo BNG nesta lexislatura, que permiten aos usuarios recorrentes aforrar até un 75 % no prezo da peaxe. Con todo, o candidato advertiu de que estas rebaixas deben ser só un paso intermedio. «Logramos a transferencia, agora imos a polo seguinte obxectivo: a gratuidade», declarou Polo, quen instou o Partido Popular a non poñer trabas na Comisión Mixta para concretar o traspaso da titularidade a Galiza canto antes.
O candidato nacionalista responsabilizou directamente o PP de que a infraestrutura continúe a ser de pagamento pola prórroga da concesión aprobada até o ano 2048. Tras cualificar a AP-9 como «a autoestrada máis cara do Estado» e un «lastre» para familias, persoas traballadoras, autónomas, pemes e transportistas, Polo comprometeuse a traballar para lograr a anulación desta prórroga, apoiándose nos pronunciamentos da Unión Europea que a consideran ilegal.