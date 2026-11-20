La Justicia abre diligencias por la agresión al número tres de VOX al Congreso por A Coruña

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El Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña ha abierto diligencias previas por la agresión sufrida por Roberto Villaescusa, número tres de la candidatura de VOX al Congreso por A Coruña, y miembro del Comité Ejecutivo Provincial, mientras realizaba un paseo informativo y repartía folletos en la calle. El juzgado ha incoado la causa por un presunto delito de discriminación y ha citado a los testigos.

Según consta en la denuncia, la agresión tuvo lugar el 29 de septiembre cuando el agresor, ya identificado, se acercó a Villaescusa, y le agredió propinándole un fuerte manotazo, le arrancó los folletos que estaba repartiendo y los arrojó al suelo, profiriendo insultos y amenazas.

VOX denuncia que este tipo de actuaciones constituyen una “grave agresión a la libertad de expresión y al derecho fundamental de los ciudadanos a hacer política en la calle” y confía en que la Justicia actúe con contundencia y depure las responsabilidades correspondientes.

La formación considera imprescindible que los agresores no queden impunes y que se envíe un mensaje claro: la violencia política, las coacciones y los insultos no pueden normalizarse en una democracia y el “el simple hecho de repartir información, explicar propuestas y conversar con los vecinos no puede convertirse en motivo de intimidación, insultos o violencia”.

Desde VOX se recuerda que este no es un hecho aislado, sino parte de una sucesión de agresiones, insultos y actos de intimidación contra militantes y cargos del partido en Galicia. Pese a todo, reafirman que no dejarán de salir a la calle para difundir su mensaje y no cederán «ante quienes recurren a la intimidación porque sería traicionar a quienes defienden la libertad, la convivencia y el derecho de todos los españoles a expresarse sin miedo».

Finalmente, el partido exige a las instituciones que protejan “de forma efectiva” la libertad de expresión y la seguridad de todos los ciudadanos, con independencia de sus ideas políticas.