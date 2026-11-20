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La entrega de galardones del Consejo Europeo de Sociedades Profesionales de Informática se celebrará el 3 de diciembre en Berlín.

El presidente del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG) y del Consejo General de Ingeniería Informática (CCII), el ferrolano Fernando Suárez, es finalista en la primera edición de los IT Professionalism Europe Awards 2026, convocados por el Consejo Europeo de Sociedades Profesionales de Informática (CEPIS). Estos galardones internacionales reconocen la excelencia, el liderazgo y las contribuciones de mayor impacto al desarrollo y la ética de la profesión informática a nivel continental.

Fernando Suárez es finalista en la categoría European IT Professional of the Year por su trayectoria directiva, su liderazgo institucional y su labor en favor de la regulación y las buenas prácticas en la ingeniería informática. Suárez agradece la CEPIS y al CCII, con quien comparte desde hace años el compromiso de impulsar la profesión, su reconocimiento y su contribución a la sociedad. “Más allá de los reconocimientos individuales, creo que el verdaderamente importante es seguir poniendo en valor una profesión cada vez más decisiva para el futuro de Europa”, explica.

También son candidatos Karina Gibert, vicepresidenta segunda del CCII, en la categoría European Female Pioneer IT Professional of the Year por su contribución al ámbito de la inteligencia artificial, la transferencia de conocimiento y el impulso del talento femenino en la tecnología; y David Fernández Sancho, colegiado en el Colegio Oficial de Ingeniería en Informática del Principado de Asturias que opta al galardón European Young IT Professional of the Year por su proyección e innovación en el sector.

Con estos nombramientos, Suárez señala que se reafirma el prestigio y la visibilidad del talento y la calidad de la ingeniería informática española en el marco europeo. “Es una satisfacción aún mayor compartir este reconocimiento con Karina Gibert y David Fernández Sancho, dos excelentes profesionales que representan, junto con tantos otros compañeros y compañeras, el talento de la ingeniería informática española”, apunta.

La resolución de los premios y la entrega de los reconocimientos tendrá lugar el 3 de diciembre en Berlín en el marco de la 3ª Conferencia Internacional sobre Competencias Digitales, Profesionalismo en TI y Educación en Informática, conocida como Skill 2026, donde se darán cita los principales representantes del sector informático europeo para debatir sobre el futuro de las competencias digitales.