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A falta de poco más de un mes para la Navidad el Ayuntamiento de Neda abre el plazo de inscripción para la tradicional merienda de la tercera edad, una de las citas imprescindibles de la programación especial. El vecindario residente en la localidad puede anotarse en esta propuesta, programada para el día 18 de diciembre.

La actividad, que se desarrollará en el centro cívico de la villa, busca juntar a los mayores de la localidad, ofreciendo la excusa perfecta para animarlos a salir de casa en unas fechas que, para muchos, es sinónimo de melancolía.

Los dulces serán los grandes protagonistas de la merienda navideña. Así, los participantes podrán degustar, además de un chocolate con churros «ben quentiño» el típico Roscón de Reyes. No faltará tampoco la animación musical, a cargo de Alejandro Caribe, y el habitual sorteo de regalos.

La iniciativa es gratuita para los residentes de la localidad, que podrán apuntarse en las oficinas de Servicios Sociales del Ayuntamiento hasta 11 de diciembre. Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción. En caso de que queden vacantes, se abrirá los días inmediatamente anteriores a la cita un nuevo plazo de inscripción para que se pueda sumar gente de otras localidades, abonando la cuota 5 euros.