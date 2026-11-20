Este venres 20 de novembro, celebrarase, ás 19:30 horas, no Museo da Sociedade Galega de Historia Natural, en Ferrol, a presentación de «Un mar de curiosidades«, de Javier García Galdo. Acompañará o autor o biólogo mariño Joam Luis Ferreiro Caramés, «Cesio».
«Un mar de curiosidades» é o novo libro de Javier García Galdo que dá continuidade ao seu traballo de divulgación científica iniciado con «Un mar de preguntas«; Dúas obras ilustradas por Roque Araújo Rey, publicadas na colección Lanterna de Aristóteles.
Existen unicornios mariños? Os peixes poden cantar? Hai ondas cadradas?
Javier García Galdo regresa ao mundo mariño cunha nova publicación que reúne seres fascinantes, fenómenos sorprendentes e historias fantásticas para espertar a curiosidade polo océano.
Tras «Un mar de preguntas», onde daba resposta a cuestións sobre a vida mariña e o funcionamento dos océanos, o autor amplía agora esta viaxe divulgativa para descubrir algunhas das cousas máis abraiantes que o mar aínda nos agocha.
Como sinala o propio Galdo, malia crer que coñecemos ata o último recuncho do planeta, «no mar aínda conservamos a última fronteira azul para a humanidade».
Coas ilustracións de Araújo, ambos libros comparten un mesmo propósito: coñecer, amar e conservar os nosos mares. E, como lembra o autor na introdución desta nova obra, «a curiosidade salvará a nosa especie, e o futuro está por coñecer na inmensidade azul do océano».