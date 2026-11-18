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El evento se está desarrollando en esta jornada con el trabajo conjunto de la Universidade da Coruña, a través del Campus Industrial, y del Ayuntamiento de Ferrol. El alcalde José Manuel Rey Varela, y la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdad y Responsabilidad Social, Ana Ares, visitaron los diferentes puestos que la componen.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdad y Responsabilidad Social de la Universidade da Coruña (UDC), Ana Ares, han visitado la II Feria de Formación y Educación, que se está desarrollando durante la jornada de este martes 18 en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas y a la que asisten más de 1.200 alumnos de 4° de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y de ciclos de Formación Profesional.

La cita pone la disposición de los asistentes 17 puestos en los que están representados las tres universidades públicas gallegas –Universidad de Santiago de Compostela (USC), Universidad de Vigo (UVigo) y Universidade da Coruña (UDC)-Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), Universidad Europea, Universidad Nebrija, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, UNED Ferrol, Centro Superior de Hostelería de Galicia, Escuela Superior Marcelo Macías, Atlantic Air Academy, Air Hostess Coruña, EF Business School.

Asimismo, con el objetivo de mostrar a los asistentes las diversas opciones que existen para construir su futuro, la Policía local de Ferrol, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas también cuentan con representación en este evento.

El objetivo de esta feria, fruto del trabajo conjunto entre la Universidad y el Ayuntamiento, es facilitar al alumnado que se encuentra en un momento clave -al tener que tomar decisiones sobre su futuro tanto académico como profesional-, a elección de su camino, conociendo las distintas posibilidades e identificando aquellas que mejor encajan con sus intereses y aspiraciones.