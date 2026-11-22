Carlos Barcón Collazo, nació en Ferrol el 15 de mayo de 1937. Promotor y fundador de la Sociedad Artística Ferrolana-SAF en el año 1970. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Galicia (1990), miembro numerario de la Asociación Española Internacional de Críticos de Arte de Madrid y París (1982), miembro de la Unión de Periodistas (Madrid), miembro del Club de Prensa de Ferrol, fundador y director de la revista “Arte Galicia” y fundador y coordinador de la revista “Poesía Galicia”. Además, ha colaborado en periódicos, revistas y radio como El Correo Gallego, La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, Ferrol Diario, Mundo Gallego, El Correo del Mar, Finisterre, “Revista General de la Marina”, “Arteguía”, “Goya”, “Desarrollo” y Cope-Ferrol. Actualmente, sigue colaborando en Galicia Ártabra.En 1981 es nombrado académico benemérito “Ad honorem” del Centro Literario e Artístico de “O Jornal de Felgueiras”(Portugal).Fundador del grupo pictórico “Ancla” y cofundador del grupo pictórico “Arco Iris”.. Caballero de la Orden del Camino de Santiago (1998) y Actualmente es secretario general de la SAF.

La exposición especifica que presentamos en Santiago de Compostela tiene como protagonista al mar, una constante en su obra, empleando fulgurantes colores como el azul, rojo, amarillo, que la critica define como una experiencia altamente emocional. al igual que las velas de los barcos que marcan el horizonte de sus paisajes marinos.

Mª Luisa Rojo-Novais Grandio nace en Ponte do Porto, del Concello de Camariñas. Realiza sus estudios y vive en A Coruña y al casarse decide vivir en Oleiros. Estudia dibujo, acuarela, pastel y óleo entre los años 1977 y 1978 en la escuela de artes Pablo Picasso con el profesor Mariano Fernández Patiño. Asiste al Taller de escayola, vaciado, talla y modelado en la Escuela artes y oficios en los cursos 1971 y 1972. Estudia en la escuela superior de artes Pablo Picasso de Coruña, graduándose en 1974. Desde 1974 a 1977 estudia decoración de interiores en la escuela de arte superior Pablo Picasso, continuando estos estudios de Arquitecto de Interiores en Salamanca, cursos del 1987 al 1990. Cursos de pintura artística con el pintor Manuel Romero y con el pintor Victoriano Fernández, y de acuarela con Pacucha Segade y Laureano Vidal.

Estos dos artistas han participado recientemente en la exposición de la Bienal de Gaia en Portugal y en la misma bienal presentada en Ferrol en el Museo de la Construcción Naval donde acaba de participar en la colectiva «Eclipsarte. O camiño do sol», este año 2026.