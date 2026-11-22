Unha ampla representación do Grupo de Participación Infantil Irmandiños 23 do Consello Local da Infancia, – 14 nenos- asistiu xunto coa alcaldesa, Beatriz Bascoy , e a concelleira Cristina García, ao Foro de Participación Infantil no Parlamento de Galicia para a celebración do Día Mundial da Infancia.
Son xa varios anos nos que o Consello Local da infancia participa neste evento anual de Unicef no Parlamento. Representantes de varios concellos que contan con Consello da Infancia interviron para dar a coñecer o seu traballo e a súa opinión. A portavoz do CLIA de Moeche nesta ocasión foi Zeltia Pedreira, acompañada polos compañeiros e compañeiras Asier, Noel, Antía, Lia, Alexis, Estela, Gael, Efrén, Erin, Anxo, Héctor, Gabriel e André e técnica Tania Merelas.
Trala xornada no Parlamento compartiron xantar en Santiago coa rapazada do CLIA do Concello de Cedeira, con quen se trasladaron tamén en autobús compartido polos dous concellos.
Na súa intervención, en representación de todos e todas as súas compañeiras, Zeltia sinalou que ”a xente nova ten creatividade e ideas que poden mellorar a nosa comunidade, favorecer a convivencia e axudar a construír o seu futuro “ así como que “o importante non é só que teñamos voz, senón que esa voz sexa escoitada, valorada e teña unha resposta. Porque merecemos participar na construción do noso presente e do noso futuro.”
Ademais a rapazada do grupo de participación infantil e adolescente Irmandiñ@s do 23, do Concello de Moeche presentou unha serie de propostas a Unicef Galicia sobre a importancia dos orzamentos participativos, a rendición de contas e a participación como ferramenta de mellora da comunidade.
A programación do Dia da infancia continuará o luns coa celebración do Pleno da CLIA e a aprobación da Declaración institucional do Día Internacional da Infancia.