PP denuncia en Narón la marcha de España de proyectos industriales al no tener acceso a la red eléctrica «que necesitan»

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El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP reclama inversiones urgentes en la red eléctrica, la eliminación del impuesto del 7 % a la generación y una reducción de los peajes para evitar que la industria gallega pierda competitividad y proyectos empresariales.

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha denunciado hoy que los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez han supuesto un importante retroceso para la industria española y gallega.

Durante una visita a una empresa de la provincia de A Coruña, Nadal, acompañado por el candidato de los populares al Senado, José Manuel Rey Varela, ha advertido de que el peso del sector industrial continúa cayendo y de que sectores estratégicos, como el de la automoción, están sufriendo las consecuencias de las decisiones del Ejecutivo. “La industria es fundamental para cualquier economía y no podemos permitir que siga perdiendo capacidad, inversiones y competitividad”, apuntó.

En esta línea, Nadal ha señalado que uno de los principales problemas es la política energética del Gobierno, especialmente la falta de inversiones en la red eléctrica. “Muchos proyectos industriales están abandonando España porque no tienen acceso a la red eléctrica que necesitan para desarrollar su actividad o ampliar sus instalaciones”, denunció.

El popular considera que esta situación es especialmente preocupante para Galicia y que, a su juicio, evidencia la falta de planificación del Ejecutivo. Nadal también ha criticado que se esté sustituyendo energía renovable barata por generación mediante gas, mucho más cara, lo que incrementa los costes de producción y perjudica directamente a las empresas.

PLAN DE INVERSIONES

Ante esta situación, el dirigente popular ha reclamado un plan de choque de inversiones en la red eléctrica que garantice el suministro, facilite el acceso a nuevas instalaciones y permita desarrollar los proyectos industriales pendientes. “No podemos permitir que empresas que quieren invertir, crecer y crear empleo tengan que marcharse a otros países porque el Gobierno no ha hecho los deberes en materia energética”, subrayó

Además, Alberto Nadal ha defendido tres medidas urgentes para proteger a las industrias electrointensivas: eliminar definitivamente el impuesto del 7 % sobre la generación eléctrica, garantizar que no tengan que asumir el 80 % de los peajes eléctricos y destinar al menos el 25 % de los derechos de emisión de CO₂ a apoyar a las industrias intensivas en consumo energético.

“Necesitamos que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones con las del resto de Europa. La industria necesita energía competitiva, inversiones y un Gobierno que esté de su lado, no que se convierta en un obstáculo para su futuro”, concluyó.