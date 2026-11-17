Asotrame instala su buzón solidario en el CC Odeón de Narón para recoger postales navideñas, que se enviarán a personas hospitalizadas

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La asociación Asotrame (Asociación Gallega de Personas con Enfermedades Oncohematológicas) regresa a Odeón para instalar de nuevo su buzón solidario en la plaza redonda del centro comercial de Narón.

El Buzón Luces de Colores es un espacio destinado a la recogida de postales navideñas elaboradas por los ciudadanos para acercar la magia y el espíritu de la Navidad a las personas que atraviesan un proceso oncológico. A través de esta iniciativa, Asotrame invita a crear postales llenas de cariño, ilusión y buenos deseos, convirtiendo cada mensaje en un pequeño gesto de acompañamiento para quienes más lo necesitan en estas fechas tan especiales.

El buzón estará instalado en Odeón hasta el próximo 4 de diciembre. Ese último día se realizará en la Plaza de Eventos a las 18:00 horas un Taller de Postales de la mano de Laura Molero, del Centro Impronta, titulado “Luces de colores: taller de postales para navidad”.

Está abierto a todos los visitantes de Odeón y no es necesario inscribirse previamente. El objetivo de este taller es pintar o dibujar postales que después Asotrame se encargará de entregar en Navidad a pacientes de cáncer hematológico, ingresados en estas fechas en los hospitales gallegos.