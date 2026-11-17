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El joven jugador parrulo recibe por primera vez la llamada del combinado nacional.

La buena temporada del juvenil Lucas Rodríguez no ha pasado desapercibida y su progresión no solo le ha llevado a formar parte de la rutina de entrenamientos del primer equipo e incluso poder debutar en la Liga Prime Futsal, sino también que le ha valido para figurar en la preconvocatoria de la selección española sub-19 en la próxima ventana de partidos.

Esta tendría lugar en Serbia, del 29 de noviembre al 6 de diciembre, en la que el joven jugador parrulo podría entrar en los planes del seleccionador nacional Albert Canillas.

Para Lucas Rodríguez esta es la primera vez que recibe una pre-llamada de una selección española y tendrá que esperar hasta este jueves para saber si es uno de los jugadores elegidos para viajar a Serbia.