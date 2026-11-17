Sorteo gratuito de un cuadro de Barcón, entre lectores y amigos de Galicia Artabra

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Con el fin de premiar a lectores, amigos y seguidores de este medio digital, Galicia Ártabra sorteará un cuadro, un óleo concretamente, del pintor ferrolano, ‘Carlos Barcón’.

Barcón es un destacado pintor, crítico de arte y gestor cultural gallego, cuya trayectoria se recoge en portales como la Enciclopedia Galega Universal de la Xunta de Galicia. A lo largo de su carrera ha compaginado la creación pictórica con el periodismo cultural, la edición de revistas especializadas y la fundación de importantes entidades artísticas en Galicia como la Sociedad Artística Ferrolana-SAF.

El estilo pictórico se define por una figuración expresionista y lírica, fuertemente marcada por su formación autodidacta y el protagonismo absoluto del color y la luz. Su obra parte de la realidad del paisaje gallego para transformarla mediante una pincelada suelta y vibrante que roza la abstracción poética.

Para participar en el sorteo solamente hace falta enviar un correo a redaccion@galiciaartabra.es y como texto una frase «sorteo del cuadro de Barcón 2026«, indicando el nombre del remitente y un teléfono de contacto.

El plazo para enviar mensajes finaliza el día 30 de Noviembre a las 24.00 horas. Posteriormente se procederá al sorteo y comunicación al agraciad@. La entrega del cuadro se hará con la presencia del propio autor de la obra, y se publicará en prensa.