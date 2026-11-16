Club de Golf Campomar se proclama vencedor del XV Desafío Campomar-Armada

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El Club de Golf Campomar ha acogido este pasado fin de semana la segunda y última prueba del XV Desafío Campomar-Armada, poniendo así el broche final a una nueva edición de esta competición, que volvió a reunir a numerosos jugadores en torno a dos jornadas de golf y convivencia.

En esta XV edición, el equipo de Campomar se impuso al de la Armada en el enfrentamiento por equipos, proclamándose vencedor del Desafío Campomar-Armada y llevándose así el triunfo en esta tradicional competición.

En cuanto a los resultados individuales de las pruebas, en la primera cita se proclamó vencedor Gumersindo Méndez Doce, con un magnífico resultado de 40 puntos, seguido de Antonio Arnoso Barro, con 39 puntos.

En la segunda y última prueba, el triunfo fue para Juan Ramón Sousa Ferreiro, también con 40 puntos, mientras que la segunda posición correspondió a Francisco Javier Blanco Sánchez, con 39 puntos.

Una vez finalizadas las dos pruebas, quedaron definidos los ganadores de la clasificación general del XV Desafío Campomar-Armada en sus distintas categorías:

Categoría Scratch: José Antonio Arnoso Barro.

Hándicap Primera Categoría: 1º Luis Sierra Carral y 2º Francisco Javier Blanco Sánchez.

Hándicap Segunda Categoría: 1º Francisco Castro Seoane y 2º Pedro Montero González.

Asimismo, se reconoció a los mejores clasificados en las categorías especiales: Gumersindo Méndez Doce, como mejor Senior; María Teresa Álvarez Fuentes, como mejor Dama; y Borja López Amado, como mejor Sub-28. Asimismo, se reconoció a los mejores clasificados en las categorías especiales:, como mejor Senior;, como mejor Dama; y, como mejor Sub-28.

El propio Club de Golf Campomar en sus propias palabras traslada sus felicitaciones «a todos los ganadores y participantes, así como agradecer, un año más, la confianza y el apoyo de todos los patrocinadores que hacen posible la celebración de este campeonato». El propio Club de Golf Campomar en sus propias palabras traslada sus felicitaciones «a todos los ganadores y participantes, así como agradecer, un año más, la confianza y el apoyo de todos los patrocinadores que hacen posible la celebración de este campeonato».

«Del mismo modo, queremos trasladar nuestro agradecimiento a todas las personas que han formado parte de la organización y han contribuido al buen desarrollo de esta XV edición del Desafío Campomar-Armada» «¡Enhorabuena a todos y gracias por acompañarnos un año más!» ha manifestado.