Trabajada victoria del O Parrulo Ferrol frente al Servigroup Peñíscola (4-2)

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O Parrulo Ferrol logra tres puntos muy luchados y disputados ante Servigroup Peñíscola, tras vencer por 4-2, en la 8º jornada del torneo apertura de la Liga Prime Futsal, en un partido disputado en la noche del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El partido estaba siendo de ida y vuelta desde los instantes iniciales, con mucho ritmo e intensidad, con Puchy poniendo a prueba a Caio César con dos tiros casi seguidos en el borde del área que lograba evitar el meta parrulo en sendas intervenciones.

O Parrulo Ferrol estuvo a punto de ponerse por delante en su primera llegada, con un centro de Diogo al segundo palo desde el borde del área al que no llegaba Malaguti por muy poco, pero, en la siguiente, Diogo no perdonaba anotando por alto dentro del área, culminando una gran jugada de equipo.

Los parrulos tenían el control del juego, obligando al Servigroup Peñíscola a defender en media pista, aunque las ocasiones de gol brillaban por su ausencia, hasta llegar el segundo tanto, con la firma de Malaguti al llevar otra jugada colectiva al marcador, con un gol dentro del área.

La alegría duraba tan solo unos segundos, lo que tardaba Carles Saladié en sacarse de su pierna un tiro en la frontal del área que golpeaba en un jugador parrulo y acababa dentro de la portería.

Con este 2-1, los ferrolanos iban a por todas, ya que no querían llevarse más sustos, con un tiro de Novoa desde el borde del área, tras una jugada de falta lateral que se marchaba fuera por poco e, instantes después, era el turno de Jhoy en una buena jugada de equipo dentro del área que se le va alto.

El Servigroup Peñíscola tuvo la más clara para empatar al quedarse solo Bernardo Araya delante de Caio César, siendo el portero parrulo el que imponía su ley en el borde del área al evitar el tiro con su pecho y, casi en la siguiente jugada, Diego Sancho estrellaba un balón al palo con un tiro raso desde el borde del área, pero los parrulos ya no podían evitar el empate, con un gol de Sanz en un balón que entraba llorando en la portería tras un rechace, por lo que con este 2-2 el partido se iba al descanso.

El partido seguía con mucho ritmo e intensidad en el inicio del segundo tiempo, con un aviso de Novoa desde el borde del área a media altura que se marchaba fuera por poco y, en la otra área, la tenía Elías, pero también se le iba por alto.

El juego seguía igualado y disputado, con el balón de un lado a otro de la pista, con los dos equipos queriendo llegar con peligro, pero sin ocasiones claras.

Todo cambiaba en el minuto 29, momento en el que Malaguti aprovechaba dentro del área un balón al palo de un tiro previo de Novoa para anotar el 3-2, ante el éxtasis de toda la afición de O Parrulo Ferrol. Caio César seguía haciendo de las suyas, evitando todas las llegadas del cuadro castellonense, convirtiéndose en una auténtica pesadilla, obligando a los visitantes a sacar al portero-jugador a falta de dos minutos para el final.

Los visitantes iban con todo y O Parrulo Ferrol lograba la tranquilidad con un gol de Yan Matheus a portería vacía desde casi cuarenta metros, dejando el partido encarrilado.

Aún tendrían que sudar los ferrolanos en un penalti a falta de 30 segundos que era concedido por el SV para el Servigroup Peñíscola, con el lanzamiento de Víctor Pérez que se marchaba fuera, para alegría de la parroquia ferrolana, que veían como este 4-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 14 puntos, en el 6º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán al Magna Xota, en un partido que se disputará el viernes 20, a las 20:30 horas, en el Pabellón Anaitasuna (Pamplona).

FICHA TÉCNICA

O Parrulo Ferrol: Caio César, Lucas Farias, Novoa, Diogo, Malaguti –también jugaron – Quelle, Rikelme, Yan Matheus, Jhoy, Turbi, Brayan y Palazón.

Servigroup Peñíscola: Gio, Sanz, Víctor Pérez, Diego Sáncho, Puchy –también jugaron – Yunii, Pablo Muñoz, Carles Saladié, Bernardo Araya, Elías y Quintela.

Árbitros: David Urdánoz y Eder Gómez de Salazar, junto con Borja Darriba como tercer árbitro y Eva López como asistente (Comités navarro, vasco y gallego). Amonestaron a los locales Quelle, Jhoy, Brayan y Palazón, como a los visitantes Sanz, Yunii, Diego Snacho, Quintela y Puchy.

Goles: 1-0 Diogo min.2, 2-0 Malaguti min.8, 2-1 Carles Saladié min.9, 2-2 Sanz min.18, 3-2 Malaguti min.30, 4-2 Yan Matheus min.39.

Pabellón: A Malata.