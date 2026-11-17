La OMIT de la plaza de España de Ferrol registra un incremento del 87,76% en octubre con respecto al mismo mes del año anterior

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La oficina ha registrado 1.258 personas atendidas y 424 pernoctas, un 57,04% más que hace un año. Galicia, Valencia y Castilla y León son las principales comunidades autónomas de origen de los turistas a nivel nacional.

La Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) de la plaza de España atendió en octubre un total de 1.258 personas, frente a las 670 registradas en octubre de 2025. Son 588 personas más, lo que representa un incremento del 87,76% respecto al mismo mes del año anterior.

Un crecimiento que pone de manifiesto la capacidad de atracción del destino y el interés que siguen despertando sus recursos patrimoniales, culturales y naturales.

Origen de los visitantes

La mayoría de las personas atendidas proceden de diferentes puntos de la geografía española, lo que representa el 76,87% del total, con 967 visitantes, frente a las 291 personas procedentes del extranjero, que suponen el 23,13%.

Dentro del mercado nacional destaca Galicia, que concentra el 42,93%, seguida de la Comunidad Valenciana (6,52%), Castilla y León (5,80%), Madrid (4,77%) y Andalucía (2,54%).

En el ámbito internacional, Alemania ocupa la primera posición, con un 30,28%, seguida de Italia (10,92%), Francia (10,56%), Reino Unido (6,34%) y Estados Unidos (5,36%). Entre los orígenes más destacados también figuran Hong Kong, Líbano y Nueva Zelanda.

Perfil visitante

En cuanto al perfil por edades, predomina el visitante adulto. El grupo de entre 35 y 65 años representa el 40,46% de las personas atendidas, mientras que los mayores de 65 años suponen el 35,14%. Las personas de entre 18 y 34 años representan el 12% y los menores de 18 años, el 12,40%.

El patrimonio y los museos continúan siendo los principales motivos de interés para las personas que se acercan a la oficina, con un 47,22% y un 43,24%, respectivamente. Destaca también la repercusión de la programación expositiva desarrollada en las propias instalaciones. La muestra de Marta Gil representó el 9,86% de los motivos inscritos, mientras que la exposición Micológica alcanzó el 23,77%.

Por otra parte, la naturaleza y las playas continúan formando parte de los principales atractivos del destino, con un 11,76% de los motivos de interés.

Pernoctas

En cuanto a las pernoctas, se contabilizaron 424, frente a las 270 del mismo mes de 2025, lo que supone un incremento de 154 pernoctas, equivalente al 57,04%, lo que apunta a una mayor permanencia de los visitantes en el destino.También aumentó el número de peregrinos (55,68%).