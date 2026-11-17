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Los visados de nuevas viviendas a construir en Ferrol de enero a septiembre suman 140 unidades; y en toda la provincia, casi 1.900.

En la ciudad de Ferrol se dispara el número de viviendas a construir, caen los expedientes de obras, donde se incluyen nuevos proyectos y reformas; y avanza sólido el Presupuesto de Ejecución Material en los primeros nueve meses del año 2026 en toda la provincia. Esta es la radiografía del sector de la construcción en lo que llevamos de año. El visado de nuevas viviendas a construir en el Concello de Ferrol en los primeros nueve meses de 2026 repunta con fuerza, exactamente un 204,35%. Se visaron 140 nuevas viviendas de enero a septiembre de este año frente a las 46 visadas en los nueve primeros meses de 2025, según datos del Gabinete Técnico del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (COATAC), que preside Carlos Mato, un dato inédito hasta la fecha que supone un incremento de más del 200% respecto al año anterior.

El visado de nuevas viviendas en toda la provincia de A Coruña marcó un significativo aumento del 32,10%. En los nueve primeros meses de 2025 se visaron 1.433 viviendas a construir en todo el territorio provincial, frente a las 1.893 viviendas de enero a septiembre de este año. Las viviendas visadas en los nueve primeros meses de los últimos años siempre superaron las mil unidades. Y solo en 2020, año de la pandemia del Covid19, el registro fue de 897 viviendas visadas. El listón más alto está en los nueve primeros meses de este año, dato que se acerca a los 1.900 inmuebles visados; según datos del COATAC.

Propuestas para ayudar a solucionar el problema de la vivienda

El presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Carlos Mato, ante la crisis de la vivienda que está viviendo la sociedad española, reitera una vez más que “la Administración por sí sola no podrá resolver este problema”. Y, además, destaca que las soluciones, tras la aplicación de una serie de medidas, “comenzaría a causar efecto a medio y largo plazo”. “El problema de la vivienda no se resuelve de un día para otro; las medidas a implementarse tardan un tiempo en comenzar a generar efectos que pueda notar la población”.

Carlos Mato, como primera medida, propone la negociación y consecución de un Pacto por la Vivienda con visión de futuro, como el que ya existe en Galicia, entre Administración y representantes del sector de la vivienda, con las fuerzas políticas que quieran sumarse. El presidente del COATAC plantea “reforzar la colaboración público-privada y garantizar la dotación de presupuestos estables y suficientes para políticas de vivienda de las distintas administraciones”.

Porque, en su opinión, es estratégico “impulsar la colaboración entre las administraciones y las empresas privadas para destinar suelo y recursos a la construcción de vivienda asequible y protegida”.

¿Qué otras medidas son imprescindibles? Carlos Mato asegura que la Administración debe escuchar a los protagonistas del sector, entre los que están los arquitectos técnicos, profesionales que pisan el terreno. “De ahí seguro que surgirán ideas para solventar un problema que parece crónico”. El presidente del COATAC, que cada poco insiste en poner en marcha determinadas medidas, recuerda por ejemplo la necesidad de incrementar la producción de vivienda. “Para corregir el déficit estructural del mercado hay que aumentar la construcción de vivienda tanto en venta como en alquiler”, recuerda Carlos Mato, quien señala también la necesidad de “agilizar la gestión urbanística del suelo con seguridad jurídica y garantías, que genere confianza para impulsar nuevos desarrollos”.

El presidente del COATAC también apuesta por “la unificación y estabilidad normativa”. ¿Qué significa?

“Avanzaríamos si contásemos con un marco regulatorio claro, estable y homogéneo que reduzca la dispersión legislativa entre comunidades autónomas y municipios”. El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña siempre reclama, y ahora insiste en ello, “agilizar la tramitación de licencias” porque, según su presidente, “reducir los plazos administrativos y burocráticos para la concesión de licencias de obra y la tramitación de proyectos ayudaría a dinamizar la actividad promotora”.

Carlos Mato también aclara que la nueva construcción debe convivir con la reforma habitacional. En su opinión, “fomentar la rehabilitación energética, funcional y de accesibilidad de los edificios antiguos debe servir para ampliar y mejorar el parque de viviendas a disposición de la población”.

Expedientes de obras

Por su parte, los expedientes de obras, que reflejan todas las intervenciones relacionadas directamente con la construcción, son otro indicador para conocer la evolución del sector. El total de obras visadas en el municipio de Ferrol en los nueve primeros meses de 2026 cayó un 12,70%, al pasar de las 63 registradas de enero a septiembre de 2025, a los 55 expedientes de los nueve primeros meses de este año, según los datos del COATAC. Los expedientes de obras en toda la provincia de A Coruña, por su parte, cayeron levemente. Y lo hicieron un 1,67%. En los nueve primeros meses de 2025 se visaron 1.258 obras. Y en el mismo periodo de este año, 1.237 expedientes de obras en toda la provincia de A Coruña.

Los expedientes de obras incluyen las intervenciones vinculadas a la construcción, desde la reforma de un local o la rehabilitación de una vivienda hasta la ejecución de un edificio o la construcción de una vivienda unifamiliar.

Los presupuestos para ejecutar la obra

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de los expedientes de obras visados durante los nueve primeros meses de 2026 en la provincia de A Coruña sumó 363 millones de euros. Cada iniciativa inmobiliaria presenta un PEM medio de 293.726 euros, con un avance del 19,96%, según datos del COATAC. La subida del PEM total respecto a los nueve primeros meses del año anterior fue del 17,95%.

Todo expediente de obras debe ir acompañado de un Presupuesto de Ejecución Material, que incluye una medición y un presupuesto detallado, donde se reflejan todas las unidades de obra necesarias para ejecutar ese proyecto técnico.

¿Cómo cerrará 2026?

El presidente del COATAC es optimista. “El sector atraviesa un buen momento”. “Todos los protagonistas de nuestro sector, incluidas las Administraciones, parecen estar concienciados en la necesidad de resolver el problema de la vivienda y eso implica poner todos los medios para dinamizar un sector estratégico”.

Mato identifica, un trimestre más, uno de los lastres. “El sector necesita abordar con rigor y seriedad la falta de mano de obra, un problema que dificulta la materialización de proyectos de obra nueva y la rehabilitación”. “Este lastre se une también al imparable incremento de los precios de las materias primas de la construcción, a consecuencia del encarecimiento de los costes de la energía; situación que desemboca en el lógico incremento del precio de la vivienda”, asegura.