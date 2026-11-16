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El Ayuntamiento de Ferrol invierte más de 540.000 euros en esta actuación, que comprende el tramo desde la rotonda de la FE-13 hasta el punto kilométrico 1+030 de la AC-116.

El Gobierno local de Ferrol ha aprobado el expediente de contratación de las obras del proyecto de aglomerado de la carretera de Catabois del tramo comprendido entre la rotonda de cruce de la FE-13 y el punto kilométrico 1+030 de la AC116. La empresa adjudicataria es Proyestegal SL y el presupuesto total destinado a este fin es de 544.947,66 euros, plazo de ejecución de cuatro meses.

Las obras se llevarán a cabo en una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados y una longitud de cerca de 1.200 metros. Los trabajos consistirán en el recorte y saneado de blandones, fresado del pavimento existente en las zonas urbanizadas y en las más deterioradas del vial, fresado de la superficie necesaria, sellado de brechas previo, limpieza de las márgenes y canales y el aglomerado.

Asimismo, se mejorará la seguridad general para todos los usuarios de la vía tanto tráfico rodado como peatones, para eso se rehará la señalización horizontal y vertical en todo el ámbito.

También se aprobó el proyecto de aglomerado de la calle Españoleto, en el barrio de Esteiro, del que se excluye el pavimento del cruce con la calle Carlos III, que es de adoquín y está protegido, pero que contempla los casi 30 metros de hundimiento que presenta muy cerca de su final, en la intersección con la avenida Mac Mahón. El ejecutivo reserva más de 178.000 euros para esta actuación.