O Parrulo Ferrol asistió a la inauguración oficial de la ‘Peña Almanaques’ en la cervecería Australian

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Esta es la primera peña oficial de O Parrulo Ferrol en sus 48 años de historia.

La Peña Almanaques celebraba su puesta de largo de manera oficial este viernes 13, en un acto celebrado en su sede situada en la cervecería Australian, de Narón.

A esta presentación acudían el director general de O Parrulo Ferrol, David García; acompañado de los directivos Álvaro Rodríguez y Miguel López, además del entrenador Gerard Casas, el segundo entrenador Pol Cuairán y los capitanes Rubén Orzáez, Novoa y Turbi.

Esta es la primera peña oficial de O Parrulo Ferrol en sus 48 años de historia. Desde que se dio a conocer esta idea el pasado 17 de septiembre la Peña Almanaques no ha dejado de crecer, llegando actualmente a superar los 80 integrantes.

La Peña Almanaques se hará notar en los partidos de O Parrulo Ferrol en esta temporada, con el objetivo de apoyar al equipo en la pista y haciendo vibrar a toda la afición, como también realizarán varios viajes a lo largo de

esta temporada.

El estreno oficial de la Peña Almanaques en la grada de A Malata será este sábado en el partido ante Servigroup Peñíscola, a partir de las 20:30 horas.