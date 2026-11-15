Los diferentes candidatos coinciden en la Feria de Ferrol haciendo campaña para el 29N

15 noviembre, 2026 Dejar un comentario 505 Vistas

Candidatos del PP, PSdeG, BNG , Frente Amplio o Vox coincidían este domingo 15 haciendo campaña para el 29N en la Feria de Ferrol.

Foto PSOE FERROL en la feria de ferrol – foto PSOE

El PSdeG realizaba su reparto de folletos informativos de la formación, en una jornada de contacto directo con el vecindario en la que participó Julián Reina, candidato socialista al Congreso por la provincia de A Coruña.

Reina agradeció la buena acogida de la iniciativa y destacó la importancia de mantener el contacto directo con la ciudadanía para trasladar las propuestas socialistas y conocer de primera mano sus preocupaciones.

El candidato reivindicó el voto al PSOE como la opción que permite dar continuidad al Gobierno progresista y seguir consolidando derechos. «El único voto útil en estas elecciones es el voto que permite que los progresistas sigamos gobernando y consolidando derechos, en lugar de retroceder cuarenta años«, señaló.

En este sentido, animó a concentrar el apoyo en las candidaturas socialistas y expresó su confianza en que cada vez más ciudadanos tengan claro la importancia de acudir a las urnas y apoyar el PSOE para dar continuidad a los avances sociales.

José Manuel Rey Varela participando en el reparto de material electoral en la Feria de Ferrol | Foto PP

El candidato del PP que encabeza la lista al Senado por la provincia de A Coruña y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acudía también esta mañana a la Feria de Ferrol que se celebra habitualmente cada tercer domingo de mes en el barrio de Esteiro

Durante su recorrido, el candidato popular ha conversado a pie de calle con los vecinos y comerciantes para trasladarles las propuestas de su formación de cara al #29N, repartir material informativo y escuchar de primera mano sus demandas y sugerencias.

José Manuel Rey Varela participando en el reparto de material electoral en la Feria de Ferrol | Foto PP

En la jornada de Feria de esta mañana, coincidían otras formaciones en el reparto de publicidad y campaña a pie de calle, como las formaciones del BNG, Frente Amplio o VOX que instaló una carpa en los aledaños de la avenida de Esteiro.

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