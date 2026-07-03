La huella gallega en el 250 aniversario de Estados Unidos

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Antonio Lage-Seara-Es sabido que la primera fortaleza que se edificó en América se hizo con los restos de La Gallega de Colón. O que la primera vez que se tuvo conocimiento en Europa de la existencia de tierra más allá del Finisterrae fue en Baiona, en 1493. Y Gallegos nos llaman… Casi a la par, arribaban los primeros pescadores de bacalao a Terranova… De estas aventuras no se escapan los gringos, Go!

Nuestros marinos —sirenos de sangre salada y manos con escamas— exploraron casi toda su costa. La Costa Este, Esteban Gómez, que partió de A Coruña en 1525, y entró en la bahía de Hudson antes que Hudson… La Costa Oeste, ourensanos como el Conde de Monterrey, o Cabrillo… En Texas y Nuevo México, Lope de Ulloa y Lemos. Hasta Alaska la exploró uno de Corme, Mourelle; y Hawái, un Saavedra. Les dibujamos el mapa para poner en las camisetas.

Desde entonces el vínculo fue fuerte, como el cable telegráfico submarino que unirá dos continentes, Vigo con Nueva York hasta 1969.

Estamos en la Gran Manzana. Aquí inventó la calculadora Ramón Verea. Fue jefe de policía —el emperador del Bronx— Tony Bouza, de Mugardos; cuidó de sus desamparados Dino Pacio, de Bretoña, y dirigió las escuelas Carmen Fariña. Pintó Eugenio Granell. Dio clases Torrente Ballester. En ella vive Álvaro Cunqueiro Jr. Aquí Lino Novás, de Mañón, nos tradujo en exclusiva al español El viejo y el mar de Hemingway y obras de Huxley o Faulkner… Castelao escribió Os vellos non deben namorarse y una parte del Sempre en Galiza. Y desde Nueva York se hizo una defensa para el reconocimiento internacional del idioma gallego por parte de Martínez López, Guerra da Cal o Rubia Barcia…. causa que ondea Rey-Doval. Suena la gaita de Cristina Pato en el Centro Gallego de Queens, o volamos a la otra Ribeira, en la Little Galicia de Newark.

Ahora vamos a la otra orilla, la del Pacífico, la del séptimo arte, con historias que sobrepasan la pantalla. Por dar, les dimos hasta el oro que los hizo ricos: uno de los tres firmantes de la venta de California en 1868 fue nuestro paisano José Bernardo Couto. Al Verano del Amor del 67, en San Francisco, le puso cara con diseños psicodélicos Víctor Moscoso, de Oleiros, con carteles para The Doors, Janis Joplin, The Who… o Grateful Dead, con un Jerry García también galaico. Y en Hollywood: Martin, Charlie Sheen y Carlitos Estévez. ¡Corten!

Saltamos a la tropical península de Florida. De banda sonora, la voz del indomable Sinatra hispano, Julio Iglesias, por el que suspiraban hasta las Chicas de Oro, con su Un canto a Galicia… miña terra nai. El rey de un Miami donde fue alcalde un gallegocubano: Joe Carollo.

Parece de película. Una que bien podrían rodar o producir Vasallo, Brandariz, Besteiro o los Fernández de Filmax. Con guión de Avendaño, que con tres Emmys, uno ya lo aguanta con el pie…

Cálculos y laboratorios, los que hacía María Wonenburger y hacen Sonia Villapol o César de la Puente… ¡Hay un gallego en la Luna! Donde iza una bandera cosida por una prima portuguesa. Ahí están trabajando para la NASA Begoña Vila, Anthony Carro o Noelia Martínez.

Algunos se partieron el pecho en la Segunda Guerra Mundial, como Manuel Otero, el único español que desembarcó en Normandía.

Con otros tienen tantas cuentas pendientes los yanquis, que no cabrían los dólares ni en seis portaaviones. Es el caso del cambadés Benito Pardo de Figueroa, que luchó por la independencia como niño bonito, convirtiéndose más tarde yerno de Bernardo de Gálvez. Un personaje completísimo que vivió en carnes las revoluciones del momento, que inauguraron la Edad Contemporánea, hoy finiquitada. El «Señorito de Fefiñáns» nació en la misma casa que el primer vino albariño.

Por ellos levantamos la copa. Cheers, ¡salud!