Ortigueira y Xunta avanzan en la mejora de la residencia de mayores con una inversión de 48.000€

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El alcalde, Valentín Calvín, ha firmado un convenio con el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para actuar en los baños, la cubierta y la fachada del centro. Calvín destaca que la inversión total desde su llegada al gobierno en 2023 supera ya los 200.000 euros. «Garantizar el bienestar de nuestros mayores es una prioridad absolyta» afirma el regidor.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, ha firmado un nuevo convenio de colaboración con el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, que garantizará una inversión de más de 48.000 euros para acometer nuevas obras de reforma y mantenimiento en la residencia de mayores del municipio, perteneciente a la red pública autonómica. En el acto de firma también estuvieron presentes las concejalas Ana Cartelle, Isabel Rego y Joaquina Piñeiro.

Al tratarse de un inmueble de titularidad municipal, el Concello de Ortigueira asumirá directamente la contratación y el seguimiento técnico de los trabajos, que se ejecutarán a lo largo de este mismo año. Las actuaciones se centrarán en la reforma integral de varios cuartos de baño en la planta alta, la reparación y mejora de la cubierta (incluyendo canalones y bajantes) y el pintado de parte de la fachada exterior.

El regidor ortegano ha mostrado su satisfacción por la firma de este acuerdo, que da continuidad a una estrategia de mejora continua por fases. Calvín ha querido poner en valor el esfuerzo inversor realizado en el centro residencial desde el inicio del actual mandato local, afirmando que “cuando asumimos el gobierno de Ortigueira en 2023, teníamos claro que la atención y el cuidado de nuestros mayores debía ser una prioridad absoluta. Con esta nueva partida, la inversión total destinada a la residenciam en estos tres años supera ya los 200.000 euros”, ha destacado el alcalde.

Valentín Calvín ha explicado que este modelo de intervención por fases, fruto de la colaboración estrecha con la Xunta de Galicia, está dando unos frutos excelentes. “Decidimos planificar las obras año a año de forma estratégica. De este modo, logramos modernizar paulatinamente las instalaciones sin alterar en absoluto el día a día ni la tranquilidad de los residentes. En estos tres años ya hemos reformado otros baños, renovado instalaciones clave, pintado interiores y adquirido nuevo equipamiento”, subrayó Calvín.

Para el alcalde, este convenio es un ejemplo claro de cómo la cooperación institucional redunda directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas más vulnerables del municipio, asegurando que “queremos que nuestros mayores dispongan de unas instalaciones dignas, cómodas y seguras, a la altura de lo que merecen. Vamos a seguir trabajando mano a mano con la Xunta y exigiend inversiones para que Ortigueira cuente con unos servicios sociales de vanguardia”, concluye el regidor.