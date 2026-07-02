Finaliza a campaña contra a violencia machista no ambito deportivo «Narón Adestra en Igualdade»

O Concello de Narón finalizou a campaña «Narón Adestra en Igualdade», posta en marcha para loitar contra a violencia machista no ámbito deportivo, cun agradecemento expreso ás case trinta entidades e clubs do municipio que se sumaron ao proxecto coa súa participación e implicación.
O goberno local destaca ademais as suxestións recibidas por parte destas entidades para seguir avanzando cara á igualdade total, tanto no deporte como no conxunto da sociedade. A valoración da iniciativa apóiase nunha enquisa final na que participaron 20 entidades deportivas do concello, cuxos resultados amosan un alto grao de satisfacción.
O 90% das persoas consultadas outorgoulle 4 ou 5 puntos á campaña, sendo 5 a puntuación máxima, mentres que o 80% considera que se abordou un problema realmente relevante para o ámbito deportivo. En canto ao impacto formativo, o 80% recoñece que o seu coñecemento sobre a violencia machista no deporte aumentou moito ou bastante grazas á campaña, e un 85% asegura contar agora con moita ou bastante máis información sobre os recursos dispoñibles para as vítimas.
Malia estes datos positivos, o 70% das entidades considera que aínda ten marxe de mellora á hora de instaurar medidas de prevención contra a violencia machista no seu seo, fronte a un 30% que estima que xa as ten cubertas.
Ao longo do mes de xuño, o Concello mantivo contacto directo coas asociacións deportivas do municipio para facerlles chegar o material da campaña, ademais de organizar o acto simbólico de colocación dunha lona no pavillón municipal da Gándara.
O acto, presidido pola alcaldesa, Marián Ferreiro, e os concelleiro de Deportes e Igualdade, Ibán Santalla e María Lorenzo, contou coa asistencia de clubs como Kickboxing Narón, Club Xadrez, Hockey Narón, SPD Río Xuvia, Balonmán Narón, Club Cidade de Narón, Club Deportivo Narón, a Escola Superior de Kárate de Narón e AD Judo Ferrolterra, entre outras entidades adscritas ao protocolo de colaboración, que xa suma preto de trinta asinantes.
«Esta campaña naceu para converter os nosos clubs e pavillóns en espazos seguros, e os resultados da enquisa confírmannos que imos polo bo camiño, aínda que sabemos que queda traballo por facer», sinala o concelleiro de Deportes, Ibán Santalla. «Cando un club decide sumarse a este protocolo está a mandar unha mensaxe moi clara. No deporte non hai sitio para a violencia machista. Os datos desta enquisa confírmannos que a campaña caeu en terreo fértil, e o compromiso de case trinta entidades é o mellor aval para seguir traballando pola igualdade real dentro e fóra das pistas», asegura a concelleira de Igualdade, María Lorenzo.
Entre as suxestións recollidas para futuras edicións, as entidades reclaman máis divulgación nos centros educativos e deportivos, xornadas de formación máis didácticas e participativas adaptadas aos distintos perfís —directivos, adestradores e deportistas—, así como a posibilidade de incorporar aos mozos e mozas dos clubs nestas accións de sensibilización.