El gimnasio Benygym de Narón brilla en el Open Nacional ISKA de Bilbao de Kickboxing

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El gimnasio Benygym de Narón volvió a demostrar el excelente nivel de sus competidores tras firmar una actuación sobresaliente en el Open Nacional ISKA de Bilbao.

El club desplazó a tres representantes: Alberto López Torreiro, Ramón Lucilde Cáliz y Marcos López Balado, quienes acudieron bajo la dirección del histórico entrenador Jesús Fernández Calzón («Chuchi«).

Los tres competidores viajaron convocados por la Federación Gallega de Kickboxing para representar a Galicia, siendo los únicos deportistas de la comarca en formar parte de la selección gallega para participar a nivel nacional.

Alberto López Torreiro protagonizó una brillante actuación al conquistar la medalla de oro en Point Fighting sénior -80 kg y la medalla de bronce en Light Contact sénior -80 kg.

Para alcanzar estos resultados tuvo que superar tres espectaculares combates, confirmando el magnífico momento de forma que atraviesa, pues estos éxitos se suman al bronce conquistado el pasado mes en el Campeonato de Europa ISKA celebrado en Heilbronn (Alemania).

Por su parte, Ramón Lucilde Cáliz firmó un excelente campeonato en la modalidad de Low Kick júnior -60 kg. Tras imponerse con autoridad en cuartos de final y repetir victoria en semifinales, alcanzó una ajustadísima final, con discutido resultado, en la que terminó consiguiendo una meritoria medalla de plata frente al representante de la Comunidad Valenciana.

Para cerrar la brillante actuación del Benygym, Marcos López Balado, veterano competidor de 46 años, de Narón, logró imponerse con criterio y conseguir dos medallas de oro en las modalidades de Light Contact máster -80 kg y Kick Light máster -80 kg, respectivamente.

Estos títulos se suman al oro conseguido recientemente en el Campeonato de Europa ISKA de Heilbronn (Alemania), culminando una temporada extraordinaria en la que se ha proclamado triple oro gallego, oro ibérico, doble oro Open Nacional ISKA y oro de Europa ISKA.

Con estos resultados, el Club BenyGym Sport, con Jesús Fernández Calzón («Chuchi») como entrenador, histórico del kickboxing en la comarca de Ferrol, y sus pupilos cierran una temporada espectacular, dejando una vez más constancia del altísimo nivel competitivo que atesora ese club y del excelente trabajo que desde hace años se desarrolla en él.