Arrinca o campamento de verán “Neda concilia”

O Concello de Neda activaba na mañá deste mércores 1 o campamento de verán “Neda concilia”, o programa gratuíto, destinado a facilitar durante o mes de xullo a conciliación entre as obrigas laborais e o coidado dos menores. Un total de 65 familias da localidade-preto dun cento de nenos- benefícianse desta proposta de lecer estival, financiada integramente pola administración local.
As instalacións do CEIP San Isidro acollen o campamento municipal, que inclúe ao longo de todo este mes unha morea de actividades para todos os gustos, en horario de 8:45 e a 13:45 horas (a rapazada ten horario de entrada libre antes das 10).
O alcalde de Neda, Ángel Alvariño, as concelleiras de Igualdade, e de Cultura, e o edil de Obras achegábanse ao centro escolar para saudar á rapazada, de entre 3 e 12 anos, organizada en tres grupos, en función da idade.
Segundo se adianto una reunión coas familias, o proxecto inclúe na primeira franxa horaria (“Cediño”) actividades plásticas, xogos de mesa e construción, xogos cooperativos e de movemento. E a partir das 10 horas, hora na que xa estarán a totalidade de participantes se amplía o abano de propostas.
Así, haberá actividades creativas, xogos deportivos e cooperativos, deportes adaptados, actividades medioambientais, audiovisuais e de igualdade, teatro, propostas de saúde e de consumo responsable… Ademais, como en anos anteriores, un día á semana os máis pequenos terán saída ao parque dos Subarreiros, en tanto que os maiores desfrutarán de xogos acuáticos na piscina municipal.
Dende o Concello de Neda subliñase a importancia deste servizo gratuíto, que se financia con fondos propios, á hora de facilitar que as nais e pais de menores da vila poidan conciliar vida familiar e laboral neste primeiro mes das vacacións escolares, sen ter que sobrecargar aos avós e avoas. A aposta busca ademais evitar o sedentarismo dos máis novos durante o período non lectivo, fomentando o lecer activo.