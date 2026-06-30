Mercadona reabre este martes 30 su supermercado de Narón

Este martes día 30 Mercadona reabrirá su supermercado del municipio coruñés de Narón ubicado en Avenida do Mar número 102, tras una reforma que ha supuesto una inversión de 2,4 millones y en la que han participado 35 proveedores de obra. Cuenta con una plantilla de 65 personas.

Será la primera ‘Tienda 9’ de Mercadona en la provincia de A Coruña, modelo de supermercado con mayor zona de productos frescos y una reorganización del espacio por procesos, con «una organización más intuitiva del surtido» y una reducción de los desplazamientos de la plantilla a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

La tienda, con horario de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas, incluye una zona de descanso para los clientes y dispone de un aparcamiento de 218, seis de ellas para vehículos eléctricos y 30 plazas para bicicletas.

Asimismo la cadena de supermercados informa que refuerza durante este verano con 250 personas su plantilla en la Comunidad gallega, formada actualmente por más de 3.200 personas.