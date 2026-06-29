La ermita de Caranza, nuevo punto de atención al peregrino en la ruta del Camino Inglés

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La diócesis de Mondoñedo-Ferrol continúa reforzando su compromiso con la acogida pastoral y el acompañamiento a las personas que cada día emprenden su ruta hacia Santiago de Compostela por el Camino Inglés. Con el objetivo de ofrecer un espacio de oración, hospitalidad y servicio desde los primeros tramos del recorrido, se ha puesto en marcha un nuevo punto de atención al peregrino en la ermita de Santa María de Caranza, en Ferrol.

Desde este miércoles, día 1 de junio, la ermita permanece abierta cada mañana de 8:00 a 9:00 horas, en un horario especialmente pensado para quienes comienzan la etapa a primera hora. Durante este tiempo, los peregrinos pueden encontrar un espacio de acogida junto a la ría, así como la presencia del párroco de Caranza, Alejandro Ruiz, que acompaña personalmente a quienes se detienen en el templo.

El punto de atención ofrece varios servicios: el sello oficial del Camino, café y la bendición del peregrino para encomendar la jornada antes de continuar la marcha. Se trata de una iniciativa sencilla, pero significativa, que busca unir hospitalidad cristiana, cercanía y acompañamiento espiritual.

Otros espacios de acogida en la primera etapa

La propuesta se completa con otros espacios de acogida en la primera etapa del Camino Inglés: en Ferrol, la iglesia del Socorro, abierta en horario de tarde, el santuario de Nuestra Señora de las Angustias y la concatedral de San Xiao; y en Narón, el monasterio de San Martiño do Couto, disponible por la mañana, y la iglesia de Santa Rita de Xuvia. Todos estos lugares cuentan con un grupo de voluntariado que colabora en la atención a los caminantes.

Durante la semana del 15 al 21 de junio, el punto de atención al peregrino recibió a 147 personas. La procedencia fue muy diversa, con presencia de peregrinos de España, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos y otros países europeos y de América. En concreto, se contabilizaron 86 personas de España, 18 de Italia, 14 del Reino Unido, 9 de Alemania y 6 de Portugal, entre otros países.

Con estas iniciativas, la diócesis quiere ofrecer a los peregrinos no sólo apoyo práctico, sino también un signo de acogida eclesial al inicio de su camino hacia Compostela.