Adri regresa a O Parrulo Ferrol como embajador institucional del club

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O Parrulo Ferrol ha anunciado el regreso de una de las figuras más importantes de su historia. Adri volverá a formar parte de la entidad, aunque esta vez fuera de la pista, tras ser nombrado nuevo embajador institucional del club.

Con esta incorporación, la nueva junta directiva apuesta por reforzar la identidad de la entidad y estrechar el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de O Parrulo Ferrol, confiando esta responsabilidad a uno de los grandes referentes del fútbol sala ferrolano.

Un regreso que era una prioridad para la nueva directiva

Desde el club explican que la incorporación de Adri fue una de las primeras ideas que surgieron cuando comenzó a trabajar la nueva junta directiva.

Su nombre apareció desde las reuniones iniciales como una prioridad por considerar que pocas personas representan mejor la historia y los valores de O Parrulo Ferrol.

La respuesta del exjugador fue inmediata. Según destaca la entidad, mostró desde el primer momento una total predisposición para colaborar en esta nueva etapa y aceptar el reto con el mismo compromiso que siempre ha demostrado hacia el club.

Una trayectoria ligada a la historia de O Parrulo

Hablar de Adri es hacerlo de uno de los grandes nombres del fútbol sala ferrolano. Formado en la cantera de O Parrulo Ferrol, creció deportivamente en A Malata hasta convertirse en uno de los jugadores más emblemáticos de la entidad.

Su carrera le llevó posteriormente a competir en algunos de los clubes más importantes del panorama nacional e internacional y a convertirse en internacional absoluto con la selección española, con la que disputó 50 encuentros y participó, entre otras competiciones, en el Mundial de Lituania de 2021.

En su regreso como jugador a O Parrulo volvió a dejar una profunda huella al disputar 138 partidos oficiales y anotar 115 goles, convirtiéndose en una pieza fundamental del crecimiento deportivo del club.

Un referente para la cantera y la afición

Como nuevo embajador institucional, Adri participará en la representación del club en actos oficiales, proyectos sociales, actividades de la Escuela de O Parrulo, encuentros con patrocinadores, campañas de comunicación y acciones dirigidas a la afición.

Desde la entidad consideran que su experiencia, cercanía y trayectoria le convierten en el mejor ejemplo para los cientos de niños y niñas que forman parte de la cantera, al representar el camino desde el fútbol base hasta la élite sin perder nunca el vínculo con el club que le vio crecer.

Ese sentimiento de pertenencia, además, continúa dentro de su propia familia, ya que actualmente es su hijo quien viste la camiseta de la Escuela de O Parrulo, dando continuidad a una historia que une a varias generaciones bajo los colores del club.

Agradecimiento a O Esteo y a su entorno profesional

O Parrulo Ferrol también quiso agradecer públicamente la colaboración de O Esteo FS, club en el que Adri continúa desarrollando su carrera deportiva como jugador, así como de las empresas con las que mantiene su actividad profesional.

La entidad destaca la predisposición mostrada por todas ellas para facilitar que pueda desempeñar esta nueva labor institucional sin que ello interfiera en sus responsabilidades laborales y deportivas.

Un símbolo para la nueva etapa del club

Con este nombramiento, O Parrulo Ferrol refuerza su apuesta por mantener viva la historia del club a través de quienes la construyeron sobre la pista.

La incorporación de Adri como embajador institucional representa un paso más en el objetivo de fortalecer la identidad de la entidad, acercar sus valores a la cantera y seguir alimentando el sentimiento de pertenencia que caracteriza al club ferrolano.