El PSOE acusa al gobierno de Rey Varela de utilizar los remanentes para corregir unos presupuestos «mal planificados»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Grupo Municipal Socialista de Ferrol criticará este martes en la comisión de Hacienda el suplemento de crédito de 3,63 millones de euros promovido por el gobierno local, al considerar que pone de manifiesto una deficiente planificación de los Presupuestos Municipales de 2026 y la incapacidad del ejecutivo para ejecutar las cuentas aprobadas.

El concejal socialista Rafael Fernández sostiene que la necesidad de incorporar nuevos fondos apenas unos meses después de la aprobación del presupuesto demuestra que las cuentas municipales «naceron afastadas da realidade«.

El PSOE cuestiona el destino de los remanentes

Según explica el PSOE, el suplemento de crédito contempla más de 1,12 millones de euros para Recursos Humanos, de los que 500.000 euros se destinarán a gratificaciones por servicios extraordinarios, además de reforzar partidas de salarios y productividad.

El expediente también incorpora 500.000 euros para hacer frente a la sentencia del Servizo de Axuda no Fogar, 1,25 millones de euros para actuaciones de pavimentación de viales, 230.000 euros para acciones de promoción de la ciudad y 150.000 euros para la aportación a la Mancomunidade, entre otras partidas.

Para Rafael Fernández, estos gastos deberían haber estado previstos desde la elaboración del presupuesto. «Este expediente é a confirmación de que o PP elaborou uns orzamentos afastados da realidade. Se apenas uns meses despois da súa aprobación teñen que incorporar 3,6 millóns de euros para cubrir gastos perfectamente previsibles, queda claro que o problema non é económico, senón unha pésima planificación orzamentaria«, afirmó.

«Os remanentes non son un éxito»

El Grupo Municipal Socialista rechaza la interpretación del gobierno local de que la existencia de remanentes sea un indicador de una buena situación económica.

«Os remanentes non son un éxito de xestión; son o reflexo da incapacidade do Goberno para executar os orzamentos. Cando ano tras ano quedan sen investir decenas de millóns de euros, o que existe non é aforro, senón unha cidade que deixa de recibir as actuacións que necesita«, aseguró Rafael Fernández.

Los socialistas sostienen que el Concello viene registrando en los últimos ejercicios bajos niveles de ejecución en el capítulo de inversiones, dejando sin desarrollar numerosos proyectos anunciados.

Critican la falta de planificación y la tramitación del expediente

El PSOE considera que el uso de los remanentes para financiar partidas que, a su juicio, ya eran previsibles supone una oportunidad perdida para impulsar nuevos proyectos en la ciudad.

«Os aforros municipais deberían servir para acelerar proxectos estratéxicos, mellorar os barrios, renovar instalacións deportivas, rehabilitar espazos públicos ou impulsar novas actuacións de futuro. Pola contra, o Goberno do PP destínaos a tapar os buratos dun orzamento que xa naceu insuficiente«, señaló el edil socialista.

Además, la formación también cuestiona la tramitación administrativa del expediente. Según explica, el suplemento de crédito figuraba inicialmente en el orden del día de una comisión ordinaria de Hacienda, pero posteriormente el gobierno municipal convocó una comisión extraordinaria y urgente quince minutos antes para abordar el mismo asunto. A juicio de Rafael Fernández, el ejecutivo deberá justificar esa decisión.

«Todo apunta a unha nova mostra da improvisación coa que está gobernando Rey Varela e á intención de acelerar a súa tramitación para levalo a un Pleno cuxa convocatoria aínda descoñecen os grupos municipais«, manifestó.

El PSOE pide una gestión económica «con rigor»

El concejal socialista concluyó asegurando que este expediente resume la forma de gobernar del Partido Popular en la ciudad. «Ferrol necesita un Goberno que planifique con rigor, execute os seus propios orzamentos e utilice os recursos públicos para transformar a cidade, non para corrixir os seus propios erros», concluyó Rafael Fernández.