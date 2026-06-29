Los Deltonos, Shug R’Band, Niño Asqueroso y Alfredo Piedrafita protagonizarán una nueva edición de ‘Rock en Canido’

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El Concello de Ferrol ha desvelado el cartel de una nueva edición de ‘Rock en Canido’, una de las citas musicales más consolidadas del verano ferrolano, que volverá a reunir a destacados nombres del panorama rock el próximo jueves 27 de agosto.

El festival se celebrará en el parque Antón Varela, en el barrio de Canido, y dará comienzo a las 20:30 horas, dentro de la programación oficial de las fiestas de verano 2026.

Cuatro conciertos en una noche de rock

El cartel de este año estará integrado por Los Deltonos, una de las bandas más veteranas y reconocidas del rock nacional; Shug R’Band; Niño Asqueroso y Alfredo Piedrafita, histórico guitarrista de Barricada, que ofrecerá uno de los conciertos más esperados de la jornada.

La organización apuesta nuevamente por combinar artistas de amplia trayectoria con propuestas destacadas del panorama rock, consolidando una cita que se ha convertido en un referente dentro de la programación musical del verano en Ferrol.

Una apuesta por la música en directo

El concejal de Festas, Arán López, destacó que el Concello mantiene una firme apuesta por el rock dentro de la oferta cultural y festiva de la ciudad.

El edil mostró su confianza en que el parque Antón Varela registre una gran afluencia de público y animó a la ciudadanía a participar en una cita que calificó como de primer nivel dentro de la programación musical del verano.

Con este anuncio, el Concello continúa desvelando el cartel de las fiestas de verano, que durante el mes de agosto reunirá en distintos escenarios de la ciudad a artistas de diferentes estilos musicales con el objetivo de ofrecer una programación variada y dirigida a todos los públicos.