Narón garda un minuto de silencio polas vítimas dos terremotos de Venezuela

O Concello sumouse este luns á convocatoria da FEMP ás 12.00 horas.
O Concello de Narón gardou este luns un minuto de silencio na porta principal do edificio consistorial, ás 12.00 horas, en resposta á convocatoria realizada pola Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) con motivo da catástrofe provocada polos terremotos rexistrados en Venezuela o pasado 24 de xuño.
Antes de comezar o acto, a alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, quixo dirixir unhas palabras ás persoas presentes, entre elas varias venezolanas residentes no concello: «Hoxe Narón detense un minuto para acompañar á dor dun pobo irmán. Queremos que este silencio sexa tamén unha mensaxe clara de solidariedade e de afecto cara a Venezuela«.
Os dous seísmos que sacudiron o norte de Venezuela, de magnitude 7,2 e 7,5, considéranse xa os máis destrutivos rexistrados no país en máis dun século. Segundo as últimas cifras oficiais facilitadas polas autoridades venezolanas, o balance de vítimas mortais ascende a máis de 1.400 persoas, con miles de feridos e decenas de miles de desaparecidos, ademais de centos de edificios danados ou derrubados, principalmente nos estados de La Guaira e Yaracuy.
A cifra, segundo recoñecen as propias autoridades, podería seguir aumentando nos próximos días a medida que avanzan os labores de rescate. Ante a magnitude da traxedia, numerosos países activaron equipos de rescate e axuda humanitaria, e organismos internacionais como a ONU advirten de que o número de vítimas podería multiplicarse nos próximos días.
Con este xesto, o Concello de Narón súmase ao luto compartido por administracións de toda España e amósase, unha vez máis, próximo ante unha das maiores catástrofes naturais sufridas por Venezuela na súa historia recente.