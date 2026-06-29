Inicio en Valdoviño dos cursos dixitalización para persoas maiores

Vinte veciños iniciaron os cursos de dixitalización organizados polo Concello de Valdoviño. Os máis madrugadores facíano sobre as 9:30 horas no local social de Aviño, e xa ás 11:15 horas comezaba a acción formativa no centro sociocomunitario de Valdoviño.
As sesións, con periodicidade semanal ata finais de xullo, serán eminentemente prácticas, e centraranse en contidos moi útiles como as funcionalidades do teléfono móbil, as operacións a través do caixeiro automático e as xestións a través da App do Sergas.