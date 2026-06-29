Inicio en Valdoviño dos cursos dixitalización para persoas maiores

29 junio, 2026 Dejar un comentario 98 Vistas

Vinte veciños iniciaron os cursos de dixitalización organizados polo Concello de Valdoviño. Os máis madrugadores facíano sobre as 9:30 horas no local social de Aviño, e xa ás 11:15 horas comezaba a acción formativa no centro sociocomunitario de Valdoviño.

As sesións, con periodicidade semanal ata finais de xullo, serán eminentemente prácticas, e centraranse en contidos moi útiles como as funcionalidades do teléfono móbil, as operacións a través do caixeiro automático e as xestións a través da App do Sergas.

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