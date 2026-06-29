Narón reparte entre a veciñanza novos kits de compostaxe doméstica

A iniciativa, en colaboración con Urbaser, busca fomentar a xestión sustentable dos residuos orgánicos nos fogares do municipio.
O Concello de Narón, en colaboración con Urbaser, adquiriu medio cento de novos kits de compostaxe doméstica que están dispoñibles para todas aquelas persoas interesadas en darlles un segundo uso aos seus residuos orgánicos.
A iniciativa busca facilitar que a veciñanza transforme os restos da cociña e do xardín nun fertilizante natural para as súas hortas, xardíns ou plantas ornamentais. O concelleiro de Medio Ambiente, Manuel Ramos, destacou que «cada kit que repartimos é un paso máis cara a un modelo de xestión de residuos máis sustentable, no que a veciñanza deixa de ser unha simple xeradora de lixo e pasa a converterse en parte activa da solución».
Ramos engadiu que dende o Concello «queremos seguir achegando ferramentas que faciliten estes hábitos no día a día, porque cada quilo de materia orgánica que se compostea na casa é un quilo menos que vai parar ao colector». A compostaxe doméstica está considerada unha das fórmulas máis eficientes para xestionar a materia orgánica que se xera nos fogares.
Ao facer o proceso no propio domicilio, evítase o transporte dos residuos e redúcese de forma directa a cantidade de lixo que remata nos sistemas de tratamento municipais, ao tempo que se obtén un produto de aproveitamento inmediato para o coidado das plantas. Cada kit consta de composteiro, removedor, rede antirroedores, caldeiro e unha guía explicativa co paso a paso do proceso de compostaxe, pensada para que calquera persoa, con ou sen experiencia previa, poida poñela en práctica sen dificultade.
As persoas interesadas en facerse cun destes kits poden contactar co departamento de Servizos Básicos do Concello ou achegarse directamente ás súas instalacións, situadas no km 1 da estrada de Cedeira, en horario de 8:30 a 14:00 horas. Para máis información, está dispoñible o teléfono 981 397 007.