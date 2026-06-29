Sanidade investiga un brote de hepatitis A en Narón con ocho casos

La Consellería de Sanidade investiga un brote de hepatitis A registrado en la localidad coruñesa de Narón y que ha causado, por el momento, ocho casos, siete de los cuales necesitaron ingreso hospitalario.

Según han confirmado fuentes de Sanidade, el primero de los casos de hepatitis A en la zona se registró el 2 de junio y el último data del 26 de este mes. De los siete casos que requirieron ingreso, seis estuvieron en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y uno en Alemania). A día de hoy, continúan ingresadas 3 personas (una de ellas pendiente de recibir el alta).

Los servicios de epidemiología de la Consellería de Sanidade encontraron un posible vínculo epidemiológico en 6 de los 8 casos, aunque los resultados en estos momentos «no son concluyentes dado que hubo diferentes puntos de exposición».

La hepatitis A es una enfermedad infecciosa aguda producida por el virus de la hepatitis A (VHA). La infección VHA puede dar lugar a formas asintomáticas, subclínicas y clínicas, en las que las manifestaciones abarcan desde un período de síntomas inespecíficos, como falta de apetito, náuseas y malestar general, hasta ictericia (color amarillo en la piel y mucosas) y signos de lesión hepática.

Sólo en menos del 0,5% de los casos se puede dar una situación de extrema gravedad, afirma Sanidade. La duración de los síntomas es variable, de entre una y dos semanas hasta varios meses en las formas graves.

La enfermedad tiene un amplio período de incubación (tiempo transcurrido entre el contacto con el virus y el inicio de los síntomas), de entre 15 y 50 días. Suele ser muy leve en niños y más grave nos adultos, en los que es común la hospitalización.

El modo más habitual de transmisión del VHA es persona a persona, por vía fecal-oral, y los brotes suelen relacionarse con el consumo de agua contaminada, de alimentos contaminados por los manipuladores infectados, de moluscos crudos o mal cocinados cogidos en aguas contaminadas y de vegetales, como lechugas y frutas contaminadas; o por las relaciones sexuales oroanales u orogenitales.

INSTITUTO CARLOS III

La Consellería de Sanidade ya remitió al Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III las muestras para el estudio de su serotipo y así poder conocer si todos los casos están vinculados con el mismo brote. Los resultados aún están pendientes.

La mejor protección frente a hepatitis A, recuerda la Xunta, es la vacunación. Está recomendada en los contactos estrechos de los enfermos y en ciertos grupos de riesgo. Por ello, la Consellería de Sanidade ya propuso la vacunación de 20 personas.

La investigación, teniendo en cuenta el largo período de incubación del virus, continúa para determinar la posible fuente de contagio y la cadena de transmisión.