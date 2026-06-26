El naronés Hugo López representará a España en el Campeonato de Europa Cadete de Judo

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El judoca naronés Hugo López Pereira, de la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra, ha sido seleccionado para representar a España en el Campeonato de Europa Cadete de Judo, que se celebrará en Gran Canaria del 29 de junio al 1 de julio.

Hugo competirá en la categoría de -50 kg, donde se medirá a un total de 28 judocas procedentes de toda Europa con el objetivo de luchar por un puesto en el podio. Su estreno sobre el tatami está previsto para el lunes 29 de junio.

Esta será la primera participación del joven deportista de Narón en un Campeonato de Europa, un hito que cobra aún más relevancia al tratarse de su primer año en la categoría cadete. Su convocatoria con la selección española supone el reconocimiento al excelente trabajo realizado durante la temporada, en la que ha demostrado un gran nivel competitivo y una constante progresión.

Desde la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra se afronta esta cita con ilusión, convencidos de que Hugo competirá al máximo nivel y continuará adquiriendo experiencia en una de las competiciones más importantes del calendario internacional de judo base.

Todo el club le desea la mayor de las suertes en este importante reto, en el que defenderá los colores de España y llevará también el nombre de Narón y Ferrolterra al panorama europeo.