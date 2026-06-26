Agenda para este sábado, día 27 de junio, en la zona norte y fiestas de San Pedro

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LA FRASE DEL DÍA.-«Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos»

–Quedan 187 días para finalizar el año.

—-Día de las Víctimas del Terrorismo en España.

—-Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas.

—-Día Internacional de la Sordoceguera, declarado como homenaje al natalicio de Helen Keller.

—-La Iglesia celebra la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Santos Zoilo y Ladislao rey.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 27 de junio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE SÁBADO

Este sábado 27 de junio en Ferrol se espera un día de nubes y claros con temperaturas máximas de 24°C y mínimas de 18°C. La jornada comenzará mayormente despejada por la mañana, pero aumentará la nubosidad por la tarde, con una probabilidad baja de chubascos débiles o localizados hacia el final del día.



Estado de la mar en Ferrol

El comportamiento costero en las playas de la zona (como Doniños o San Xurxo) mantendrá las siguientes condiciones generales

Oleaje: Se prevé un oleaje moderado, con una altura de ola significativa cercana a los 0.5 – 0.9 metros.

Viento: Soplará flojo a moderado de componente suroeste / oeste, rondando los 14-20 km/h, con rachas máximas puntuales de hasta 43 km/h.

Temperatura del agua: Rondará los 20°C, una cifra agradable para la zona.

Índice UV: Será alto (7 – 8), por lo que se recomienda protección solar durante las horas centrales.



Horario de mareas (Ferrol)

Para actividades marítimas o de playa, los cambios de marea según los registros de Meteo Consult Marino son:

Pleamar (Marea alta): 03:25 h (3.11 m) y 15:44 h (3.24 m).

Bajamar (Marea baja): 09:30 h (1.11 m) y 21:55 h (1.03 m

DONANTES DE SANGRE

La unidad móvil se encuentra hoy en Fene, delante del centro de salud, de 10.00 a 15.00 horas

TAL DÍA COMO HOY

(1899)- Nació en Ferrol José María González Llanos Caruncho. Fundador de Astano.

(1931)- La Junta Revolucionaria, reunida en Compostela y comandada por Alonso Ríos, declara la I República Galega, que apenas durará unas horas.

EN LA UNIVERSIDAD

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acoge a las 17:00 horas, el acto de graduación de la I promoción del grado en Relaciones Internacionales, titulación que se imparte en la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol. El acto estará presidido por la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabiliade Social, Ana Ares Pernas; por el decano de la facultad, Manuel- Reyes García, por la madrina de la promoción, la profesora Andrea Teira, y más por el padrino de la misma, el profesor Christoph Schreinmoser. A lo largo del acto, intervendrán también el coordinador del grado, el profesor Jorge Quindimil, y las alumnas Ana Buceta e Iria Cobas.



CORTES DE TRÁFICO

A partir del lunes, día 29, se corta al tráfico el tramo de la calle Rubalcava entre Sol y Doctor Fleming, por obras de mejoras.

Desde el número 44 de Rubalcava hasta Doctor Fleming, la circulación será en doble sentido para garantizar la entrada y salida a los garaje.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

10,00 h.-El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, acompañado de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la XII Edición do Camiño da Diversidade de la Fundación Ingada. En el Baluarte de San Xoán.

EN LO DEPORTIVO

En Ferrol

El Gadis Surf Festival de Ferrol se celebra hasta mañana domingo,28 de Junio.

El festival trasladó su epicentro a la emblemática playa de Esmelle y al contiguo Camping As Cabazas. Este entorno natural no solo garantiza unas condiciones de oleaje excepcionales y consistentes para los deportistas en el agua, sino que dota al evento de una infraestructura idónea en tierra para albergar el enorme abanico de actividades paralelas destinadas al ocio familiar y juven.

Las jornadas comenzarán a partir de las 08:00h con las intensas mangas de clasificación en la playa de Esmelle. Al caer la tarde, la actividad se traslada al Camping As Cabazas con una programación de conciertos completamente gratuitos. Hoy sábado 27, tras la finalización del campeonato de skate, la música correrá a cargo de Amaramar como antesala del plato fuerte del festival: el concierto de Carlos Sadness. Finalmente, el domingo 28 se pondrá el broche de oro a la edición de 2026 con la Ceremonia Oficial de Entrega de Premios a las 17:00h y el concierto de clausura de Pucheros Atómicos.

En As Pontes

As Pontes de García Rodríguez acoge hoy sábado, 27 de Junio, la celebración del Campeonato Galego de Mototurismo. Con un recorrido aproximado de 310 kilómetros y un itinerario secreto cuidadosamente diseñado por la organización, la Ruta do Eume llevará a los participantes por algunos de los paisajes más impresionantes de la provincia de A Coruña, combinando carreteras costeras junto al mar, frondosos bosques, pequeñas aldeas del interior y espectaculares miradores naturales.

La salida tendrá lugar a las 9.00 horas desde la plaza del Concello de As Pontes.

FERIAS Y FESTEJOS

En Ferrol

La SRD Canido celebrará el día dedicado al socio este sábado 27 de Junio. El programa de eventos comprenderá el concierto de Manopuesta, a las 12.00 horas, y una posterior comida, a las 14.30 horas, a base de churrasco de cerdo, chorizos, cachelos, vino y agua. El evento se llevará a cabo en O Furancho.

Cedeira

Desde este pasado viernes y hasta mañana domingo en la villa de Cedeira se desarrolla una nueva edición de la Feria de recreación histórica castreña, en el Paseo da Marina.



La feria cuenta con numerosos puestos de artesanía y una zona de juegos infantiles (Eira dos Nenxs), donde se ofrecen juegos tradicionales y los pequeños podrán hacerse retratos con escudos, cascos, espadas… y con todo lo relacionado con el mundo castrexo.

Sábado 27, a las 11.00 horas abrirá el Campamento Castrexo A Castronela /Tir Na N´oG con obradoiros, recreación de la vida en un castro, exposición de herramientas y vestuario castrexo, palloza museo, navegación por la ría en Coracle y exhibición de panoplia castrexa. En este día, de nuevo, los pasacalles inundarán de alegría y música el mercado.

A las 13.00 y 21.00 horas, respectivamente, Mappatto ofrecerá sendos conciertos de percusión.

El mercado cerrará sus puertas a las 23.30 horas.

Domingo 28, a las 11.00 horas arrancará el Campamento Castrexo A Castronela /Tir Na N´oG con sus numerosas actividades y acto seguido habrá pasacalles y actuaciones de teatro que se prolongarán hasta las 23.00 horas cuando el evento llegue a su fin.

–La nueva edición de la Fiesta del Orgullo LGTBIQ+ en el municipio de Cedeira finaliza este sábado, día 27.

A partir de las 20:00 horas (en Finca A Nogueira) Performance (Final Fantasy) con Nelu Vermouth Shows Drag Queen con Sasha Moon, Nomi Bull y Rrrita.

DJ toda la noche hasta el cierre: Baal Monte.

–El evento «Cedeira Music Fest» tendrá lugar en la Plaza da Revolta, de 19.30 a o3 horas.

En Miño

XXXIV Festival de Música e Baile Tradicional José Juan García, que se celebrará en el Parque Municipal A Rúa de Miño y que contará con la participación de los grupos tradicionales O´Castro. El evento se llevará a cabo este sábado 27 de Junio a las 19.00 horas.

En Neda

El Concello de Neda presenta la tercera edición de Neda en Danza, un evento que se celebra hoy sábado, 27 de Junio.

El entorno del albergue de peregrinos será el escenario en el que podrán disfrutarse, a partir de las 21.00 horas, de un gran espectáculo a cargo del Grupo Etnográfico das Mariñas.

En Ortigueira

El Centro Social de San Adrián de Ortigueira acoge la celebración de la XVII Xuntanza de Grupos Rexionais. Los asistentes al evento podrán disfrutar con las actuaciones de varios grupos regionales que se darán cita en el evento este sábado 27 de Junio. La jornada está organizada por la Asociación Cultural Troula do Ortegal y tendrá lugar a partir de las 18.00 horas.

Los grupos participantes serán: -A.C. Brisas do Quenllo; G.F. Albergaria-A-Velha; A.C. Troula do Ortegal; Tocata Xou; y Os Montoxos.

En San Sadurniño

Los vecinos de Ferreira celebran la fiesta de San Paio hoy sábado 27 de Junio. A las 13.30 horas comenzará la misa solemne seguida de procesión y fuegos. A continuación, sesión vermú con grupo Antha y a las 15.00 horas xantar popular (menú: paella, codillos con patatas, postre, café y bebidas. También habrá menú infantil).

Precio: Adultos, 35€; De 9 a 14 años, 15€; Hasta 8 años, gratis.

Durante la tarde habrá toro mecánico, hinchables y fiesta de la espuma y llegada la noche se celebrará una gran verbena con dúo Dilema y grupo Antha.

Por la noche también habrá cena a base de pinchos.

FIESTAS DE SAN PEDRO

En Ares

Los vecinos de la parroquia de Cervás celebran desde este pasado viernes, día 26, la fiesta en honor a San Pedro y San Antonio.

Sábado 27, a las 13.45 horas habrá traca pirotécnica y a las 14.00 horas sesión vermú a cargo la formación Jaque.

A las 22.00 horas, gran verbena a cargo del grupo Jaque y orquesta Los Players.

Domingo 28, a las 14.00 horas dará inicio la sesión vermú infinita con el dúo Trasnos y orquesta Costa Dorada.

Habrá pulpo y churrasco.

Lunes 29, a las 12.30 horas se oficiará la misa solemne de San Pedro y a las 13.30 horas habrá una traca pirotécnica. A las 14.00 horas comenzará la sesión vermú amenizada por Jorge Latino.

Martes 30, a las 12.30 horas tendrá lugar la misa de San Antonio.

En Cariño

Desde este pasado viernes se celebran las fiestas en honor a San Pedro Apóstol en la parroquia de Feás

Sábado 27, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor al Santo. Al finalizar los actos litúrgicos comenzará, a las 14.00 horas, la sesión vermú con aperitivos amenizada por el grupo Tapyöka, formación que también amenizará la verbena de la noche acompañado de Dj Chocolate desde las 22.00 horas.

Mañón

—Los vecinos del Porto de Bares celebran las fiestas de San Pedro con actos religiosos y actuaciones musicales.

Sábado 27 de Junio, por la mañana habrá pasacalles con el cuarteto de la Banda de Gaitas do Ortegal. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne cantada con procesión y a continuación tendrá lugar la sesión vermú a cargo de la orquesta Dinastía.

Por la noche, gran verbena amenizada por Dinastía y Primera Línea.

Domingo 28, a las 14.00 horas comenzará la sesión vermú con la formación Sensaciones.

—Mañón celebra sus tradicionales fiestas en honor a San Pedro este domingo 28 de junio. La jornada festiva comenzará a las 14:00 horas con una misa solemne cantada.

Tras los actos religiosos, tendrá lugar una sesión vermú amenizada por el dúo Primera Línea. A continuación, se celebrará una churrascada popular, que incluirá empanda, churrasco, criollos, chorizo, vino, roscón y café.

Al finalizar la comida habrá baile amenizado por el dúo Primera Línea.

El precio por persona para la churrascada es de 20€, y los menores de 12 años podrán disfrutarla de forma gratuita.

En Miño

Miño celebra sus Fiestas de San Pedro con un programa lleno de música, tradición y diversión para todas las edades.

Las festividades arrancaron este pasado viernes 26 de Junio .

Sábado 27, comienza los actos a las 13.30 horas con la sesión vermú con Xilo&Carlos.

A las 19.00 horas comenzará el XXIV Festival de Música e Danza tradicional José Juan García y a las 23.00 horas tendrá lugar los conciertos de Mckuin -Tributo a Queen, MU2- Tributo a U2 y Xilo&Carlos.

Domingo 28, a las 13.30 horas comenzará la sesión vermú con Nueva Fuerza y a las 23.30 horas la citada formación animará la verbena.

Lunes 29, a las 10.00 horas habrá alboradas y a las 12.00 horas misa en honor al Santo.

A las 17.30 horas comenzarán las cucañas tradicionales en el puerto de la localidad, con premios en metálico.

A las 23.30 horas la orquesta Panamá Band animará la verbena.

Martes 30, a las 18.00 horas dará inicio la Festa da Espuma dentro de la programación del Día do Neno, con precios especiales en las atracciones.

En Monfero

Fiestas en honor a San Pedro en Val de Xestoso que comenzaron en la jornada del viernes

Hoy sábado 27, comienzan los actos a las 13.30 horas con la misa solemne seguida de procesión que irá acompañada del grupo folclórico Virxe da Cela. A las 14.00 horas, de la sesión vermú con el el solista Alex, y el citado grupo folclórico.

A las 23.00 horas dará inicio la verbena con el solita Alex y disco móvil Flow.

En Ortigueira

Ladrido celebra sus fiestas de San Pedro hoy sábado 27 de Junio. Los actos comenzarán a las 19.00 horas con la misa solemne con procesión. A las 21.00 horas arrancará la cena tras la cual habrá baile animado por Arume Solista.

Menú: churrasco, criollo, rojo, patatas, pan, bebida, postre y café. Precio: 22 euros adultos y gratis niños/as hasta 10 años.

En Valdoviño

Hoy sábado 27 de Junio, comienza la fiesta en honor a San Pedro en la parroquia de Loiracon el recorrido del grupo de gaitas. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne seguida de procesión. Finalizados los actos, habrá tirada de bombas de palenque y sesión vermú con el grupo Pasión, que también amenizará la verbena acompañado de la orquesta Marbella.

Domingo 28, los asistentes podrán participar a las 13:0 horas en la misa solemne cantada por el coro Diapasón, seguida de procesión. A continuación habrá tira de bombas de palenque y la orquesta Acordes animará la sesión vermú.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta final de mes.

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.