Ferrol aprueba el histórico convenio con Narón para compartir los costes del saneamiento y la depuración de aguas

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La junta de gobierno local de Ferrol ha aprobado en sesión extraordinaria este jueves el convenio de colaboración con el Concello de Narón para regular la gestión y financiación compartida del servicio de saneamiento y depuración de aguas que prestan conjuntamente ambos municipios.

El acuerdo supone un paso decisivo para resolver un conflicto que se prolongaba desde hace años y da cumplimiento a la sentencia judicial dictada en febrero de 2026, que reconocía la obligación del Concello de Narón de asumir la parte correspondiente de los costes del servicio y establecía la necesidad de formalizar un instrumento específico de colaboración entre ambas administraciones.

Un acuerdo anunciado por ambos alcaldes

El convenio fue presentado el pasado 11 de junio por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, quienes destacaron el carácter histórico del acuerdo para regular la cooperación entre ambos ayuntamientos.

El documento establece el marco de colaboración para la explotación, mantenimiento, conservación y gestión ordinaria de las instalaciones supramunicipales de depuración, así como el sistema de reparto y liquidación de los costes del servicio.

Desde el Concello de Ferrol subrayan que el convenio no implica en ningún caso la cesión de la titularidad de las infraestructuras ni de las competencias municipales.

Narón abonará más de 5,4 millones de euros

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la regularización de la deuda derivada de los costes del servicio durante los últimos años.

De acuerdo con lo recogido en la sentencia judicial, el Concello de Narón deberá abonar 3,4 millones de euros correspondientes al periodo comprendido entre abril de 2017 y junio de 2023.

A esa cantidad se sumarán otros 2 millones de euros por los costes generados entre junio de 2023 y diciembre de 2025, una vez comenzaron a funcionar los caudalímetros que permiten medir con precisión el volumen de agua tratado y repartir los costes de forma objetiva.

En total, el Concello de Ferrol deberá haber recibido más de 5,4 millones de euros antes de que finalice el año 2026.

Nuevo sistema de reparto de costes

El convenio establece además un nuevo modelo de financiación que ya está en vigor desde enero de 2026.

A partir de ahora, el coste del servicio se calculará mediante un precio unitario por metro cúbico tratado, obtenido a partir del coste total de explotación y del volumen de agua registrado por los sistemas de medición.

Las liquidaciones tendrán carácter trimestral y el Concello de Narón deberá efectuar el pago durante el mes siguiente al cierre de cada trimestre.

Un paso para garantizar la viabilidad del servicio

El gobierno local de Ferrol recuerda que la diferencia entre el coste real del servicio prestado a Narón y las cantidades abonadas durante los últimos años fue una de las causas que contribuyeron al importante déficit económico de Emafesa, situación que llegó a colocar a la empresa gestora en causa de disolución.

Con este convenio, ambas administraciones fijan un marco estable de colaboración que permitirá garantizar una financiación equilibrada del servicio y aportar mayor seguridad jurídica a su gestión.

El acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) una vez sea firmado por los dos ayuntamientos.