La bandera LGTBI+ ya luce en la fachada del Concello de Ferrol con motivo del Orgullo 2026

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El Concello de Ferrol ha dado comienzo este jueves a la programación con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ con el despliegue de la bandera del colectivo en la fachada del palacio municipal.

El acto estuvo presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado por miembros de la corporación municipal, en una iniciativa con la que el Concello reafirma su compromiso con la igualdad, la diversidad y la visibilización del colectivo LGTBI+.

Iluminación especial del Concello y del Teatro Jofre

Con motivo de la celebración del Orgullo, cuya jornada internacional se conmemora el 28 de junio, las fachadas del Concello de Ferrol y del Teatro Jofre permanecerán iluminadas hasta el próximo domingo.

Esta acción forma parte del programa organizado por la concellería de Igualdade para sensibilizar a la ciudadanía y visibilizar la diversidad.

Un recorrido por la memoria LGTBI+ de Ferrol

La programación continuará este viernes con un recorrido guiado por algunos de los lugares más simbólicos del barrio de A Magdalena vinculados a personas que cuestionaron los mandatos de género en el Ferrol del siglo XX.

La actividad, gratuita y organizada por la concellería de Igualdade, comenzará a las 18.30 horas desde la alameda del Cantón de Molíns y requiere inscripción previa en www.ferrol.gal/28x. El plazo para anotarse permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del mismo viernes.

Punto Arco da Vella el domingo

La concejala de Igualdad, Elvira Miramontes, anunció además la instalación del Punto Arco da Vella, que estará operativo el domingo en la praza da Constitución, entre las 11.00 y las 15.00 horas.

Este espacio ofrecerá información, sensibilización y atención a la ciudadanía sobre diversidad afectivo-sexual y de género.

El Concello recuerda que también permanecen disponibles el teléfono 028 Servizo Arco da Vella, destinado al asesoramiento y atención inmediata ante situaciones de violencia por LGTBIfobia, y el Centro de Información á Muller (CIM) de Ferrol, que presta apoyo y orientación para favorecer la igualdad de oportunidades y la integración.

Acciones en los centros educativos

La programación se completará durante el primer trimestre del próximo curso escolar con diferentes actividades informativas y de sensibilización en los centros educativos de Ferrol, con el objetivo de seguir promoviendo el respeto a la diversidad y la igualdad entre el alumnado.